الكويت والقادسية في «السلة»

محلية

يخوض الكويت اليوم اختبارا صعبا أمام القادسية في 07:15 مساء على صالة الاتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة ضمن الجولة الخامسة من الدور التمهيدي لدوري كرة السلة، كما يلعب اليوم كاظمة مع النصر في 05:15 على الصالة ذاتها.

وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة الاولى في الدوري التمهيدي الى الدور الثاني الذي سيقام بنظام الدوري من ثلاثة أدوار على أن يلتقي بعدها الاول مع الرابع والثاني مع الثالث بنظام «بلاي اوف» من ثلاث مواجهات في نصف النهائي.

ويدخل الكويت اللقاء برصيد 8 نقاط من أربع انتصارات دون هزيمة، فيما يملك القادسية 7 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة.

وعادة ما تشهد مواجهات الكويت مع القادسية منافسة شديدة بين الطرفين لكن في المواسم الأخيرة بدأ الأبيض يأخذ الأفضلية بصورة واضحة على خصمه ويبدو أنه سيواصل أفضليته في لقاء اليوم قياساً على مستوى الطرفين حتى الأن.

وسقط القادسية بشكل مفاجئ أمام العربي في الجولة الماضية بعد ثلاثة انتصارات متتالية جعلته منافس على مقدمة الترتيب لكنه تعثر أمام الأخضر الذي يعتبر من فرق الوسط في البطولة وهو ما يؤكد أن القادسية مازال يحتاج إلى العمل من اجل العودة إلى مستواه السابق، في المقابل يسير الأبيض على وتيرة متصاعدة وهو مرشح بارز لتحقيق اللقب.

وفي المباراة الثانية لن يجد كاظمة صعوبة في التفوق على النصر إذ يقدم البرتقالي بقيادة نجمه أحمد البلوشي وزميله عبدالعزيز الحميدي مستويات مميزة جعلته أحد المرشحين للقب.

