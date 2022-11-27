حضور مميز بكأس العالم... ولكن؟

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هل الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم طبيعي ؟ الكل بدأ يتساءل عن معلومات وارقام فيما يخص الحضور الجماهيري للبطولة ففي بعض المباريات لا تجد كرسياً فارغاً، وفي البعض الآخر من المباريات ( القليلة ) الحضور غير مقبول او معقول اذا ما علمنا ان تذاكر المباراة قد انتهى موعد شرائها وان هناك ارباحا جيدة من بيع التذاكر ؟ سؤال يحتاج لجواب... فحسب علمي ومتابعتي لفعاليات البطولة منذ بدايتها اصدرت اللجنة المنظمة في بداية البطولة قرارا بعدم السماح لدخول قطر لاي قادم اليها الا بالحصول على تذاكر المباراة و بطاقة «هيا».. فكان الامر صعباً على من يرغب القدوم لقطر لاسباب غير حضور المباريات لذا فقام الكثير منهم بشراء تذاكر رخيصة الثمن لبعض المباريات العادية لمنتخبات ضعيفة لكي يستطيع دخول قطر لغرضه الشخصي ( للبحث عن عمل او التجارة او السياحة او التسوق.... فقط) فقد ظهرت في بعض منصات التواصل الالكتروني الفيديوهات الاعلامية لبعض من هؤلاء الاشخاص الذين قالوا بأنهم كانوا يرغبون بزيارة قطر ليس بغرض حضور المباريات وانما لمشاهدة معالم الدولة فقط و الاجواء المصاحبة للبطولة وانه مستمتع بها لانه لا يحب كرة القدم و تأسف بأنه حجز فندقاً لثلاثة ايام فقط و عليه المغادرة الآن الا انه يرغب بالبقاء للاستمتاع بهذه الاجواء المصاحبة للبطولة و ليس المباريات...إلخ. من ذلك يتضح السبب الرئيسي لوجود مقاعد خالية بالمدرجات. هذا للتوضيح... وفعلا الفعاليات المصاحبة للبطولة مميزة و الخدمات عالية الجودة و اهم من كل شيء طيبة اهل قطر و حسن استقبالهم لضيوف كأس العالم... اما الكراسي الفارغة فأعتقد انها ستختفي في الادوار القادمة لانه حسب علمي بأن هناك شركات بنوك و مؤسسات و شركات كثيرة قد حجزت هذه التذاكر للتسوق والاعلان لزبائنهم المميزين خلال مباريات الدور الثاني... اذا اصبح الامر واضحا لسبب خلو بعض المدرجات من الجماهير. والله من وراء القصد.

