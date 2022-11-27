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وزير التربية واصل استقبال المراجعين


واصل وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، استقبال المراجعين ضمن سياسة الباب المفتوح ونهجه منذ تقلده المنصب تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء الموقر بضرورة تسهيل آلية العمل داخل وزارات وقطاعات الدولة. واطلع صباح أمس في مكتبه، على معاملات المراجعين في قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية، وذلك بحضور وكيل التعليم العام أسامة السلطان والوكيلة المساعدة للشؤون الادارية والتطوير الاداري رجاء بوعركي.


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