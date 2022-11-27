الأخضر السعودي.. الوعد أمام المكسيك

الأولى

خسرت السعودية أمام بولندا 0-2 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد المدينة التعليمية ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة. سجل الهدفين بيوتر زيلينسكي (39) وروبرت ليفاندوفسكي (82)، وأضاع قائد السعودية سالم الدوسري ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وتجمد رصيد المنتخب السعودي عند 3 نقاط جناها من الفوز على الأرجنتين، في حين رفعت بولندا رصيدها إلى 4 نقاط بعد تعادلها مع المكسيك في الجولة الأولى.

ويتمسك الأخضر السعودي بأمل التأهل حتى لقاء الجولة الثالثة أمام المكسيك. من جهتها، عقّدت تونس مهمة التأهل إلى الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها كثيراً بخسارتها أمام أستراليا 0 - 1 امس على ستاد الجنوب في الوكرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة. وسجّل هدف اللقاء الوحيد ميتشل ديوك من ضربة رأسية (23). واستهلت تونس مشوارها المونديالي في سادس مشاركة لها بتعادل ثمين أمام الدنمارك (0-0)، فيما تعرّضت أستراليا لهزيمة قاسية أمام فرنسا حاملة اللقب 4-1.

وفي مباريات اليوم، يخوض المنتخب المغربي اختباراً صعباً بمواجهة بلجيكا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، كما تلتقي كرواتيا مع كندا في المجموعة ذاتها.

ويتقاسم منتخب المغرب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة مع منتخب كرواتيا برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما بدون أهداف في الجولة الأولى، حيث يتأخران بفارق نقطتين خلف المنتخب البلجيكي (المتصدر)، الذي فاز 1-0 على منتخب كندا، في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وفي المجموعة الخامسة، تخوض ألمانيا مباراة «حياة أو موت» بمواجهة إسبانيا اليوم على ستاد البيت في الخور ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة، وذلك لتعويض صدمة الخسارة أمام اليابان التي تسعى لتأكيد جدارتها بمواجهة كوستاريكا القادمة من خسارة قاسية 0-7 أمام إسبانيا في الجولة الأولى.