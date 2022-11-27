الرسالة الإنسانية: ليشمل العفو الجميع لتعم الفرحة وتلتقي الأسر بأبنائها

الأولى

تقدمت جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية بكلّ الاعتزاز والتقدير والافتخار الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بأسمى آيات الشكر والعرفان على مبادرة سموه الإنسانية التي تقضي باستكمال ملف العفو الأميري ليشمل بقية مَنْ صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا سابقة، وليضمهم تحت جناح العطاء الأميري السامي، الذي عُرف به أمير التواضع والمكرمات.

وثمنت الجمعية عالياً النظرة الأبوية الحانية الصادقة من قبل صاحب السمو لأبناء الوطن تعزيزاً للمصالحة الوطنية، وتمهيداً لطي صفحة الماضي، وبدء صفحة جديدة تُعلي قدر الكويت، وتحفظ لها أمنها وسلامها ووحدتها الوطنية.

واشادت الجمعية بموقف وجهود سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وبدعمه وتأييده ومباركته خطوة صاحب السمو الإنسانية الأبوية المباركة.

كما تقدمت الجمعية بعظيم الشكر وجزيل التقدير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الذي وضع ملف العفو على رأس قائمة أولويات الحكومة إيماناً من سموه بأنه يخدم الوطن والمواطنين. وأملت الجمعية أن يشمل هذا العفو الأميري الأبوي السامي جميع من دانهم القضاء وأصدر ضدهم أحكاماً سواء كانوا داخل الكويت أو خارجها، لتعم الفرحة وتكتمل البهجة، وتلتقي الأسر الكويتية بأبنائها في ود وخير وصفاء.