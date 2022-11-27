ذوو الإعاقة.. ينضمون لـ«الأولويات»

الأولى

أكد عضو لجنة شؤون ذوي الاعاقة النائب سعود العصفور وجود توجه عام لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية للنظر في دعم ذوي الاعاقة وتقديم كل التسهيلات وزيادة المخصصات لهم بما في ذلك شمول الام الكويتية التي ترعى ابنا معاقا غير كويتي بالخدمات والرعاية المقررة للكويتيين في قانون هيئة ذوي الاعاقة.

وقال في تصريح لـالنهار: لدينا تعديلات كثيرة على القانون الحالي لذوي الاعاقة تستهدف تطوير اعمال هيئة ذوي الاعاقة وتتركز على دفع سير العمل في الاجراءات وفي اعمال اللجان، وكذلك في الجانب التعليمي، وستفضي في نهايتها الى الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الاعاقة ومن يرعاهم.

واوضح العصفور ان اللجنة تواصل الاجتماعات مع المسؤولين والاهالي والنوادي المتخصصة ووزيرة الشؤون والتنمية المجتمعية مي البغلي، وقال: عقدنا اجتماعا مع الوزيرة قبل اسبوعين، وفي الاسبوع الحالي سنعقد اخر مع المسؤولين في الهيئة وديوان الخدمة المدنية والاندية المتخصصة. ورجحت اوساط نيابية ان تتسارع وتيرة الاعمال في لجنة ذوي الاعاقة مع تطبيق تعديلات اللائحة الداخلية وهي التي تتيح للجان المختصة نظر مقترحاتها فور تقديمها، حيث تقدم اكثر من 20 نائبا بمقترحات لخدمة ورعاية ذوي الاعاقة في مقدمتها انشاء مجمع باسم الامل خلال خمس سنوات يجمع تحت مظلته مدارس ومراكز التأهيل والمصحات والمرافق والانشطة الترفيهية والرياضية والثقافية وورش العمل والمسارح من اجل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الدولة لذوي الاعاقة من اجل تمكينهم من تحقيق مزيد من النجاحات الباهرة التي يحرزونها باسم الكويت.

وقد تقدم عدد من النواب بتعديلات على القانون الحالي ليحظى ابناء الكويتية وغير محددي الجنسية بالرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية، وفق الضوابط التي تراها الهيئة ويوافق عليها المجلس الاعلى، ولكي يعامل ابن الكويتية المعاق معاملة الكويتي مدى الحياة، اضافة الى توسيع نطاق الرعاية ليستفيد ابناء الكويتية من كل الامتيازات والخدمات الممنوحة للكويتين. ومن التعديلات المنتظرة نص تقدم به عدد من النواب يستحق ذوو الاعاقة بموجبه المعاش التقاعدي بنسبة 100? من المرتب الكامل اذا بلغت خدمته 10 سنوات للذكور أوالاناث. وكذلك ستنظر اللجنة قريبا اقتراحا بقانون لمنح ذي الاعاقة المستعين بخادم او سائق مقابلا ماديا لا يقل عن 250 دينارا، اضافة الى تعديلات اخرى لتخيير ذوي الاعاقة المتوسطة والشديدة بين الاجهزة التعويضية وكذلك تزويد ذوي الاعاقة السمعية بالاجهزة التعويضية مجانا متى دعت الحاجة.

من ناحيته، قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا بقانون بتعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، بإضافة ربات البيوت الكويتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة الى القانون، على ان يجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير. بدوره، طالب النائب د. محمد الحويلة لجنة الاولويات باضافة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى برنامج التأمين الصحي عافية وكذلك اضافة ربات البيوت، مبينا ان ذوي الاحتياجات شريحة مهمة بالنسبة لمجتمع الكويت حيث يوجد عدد كبير من الأسر التي لديها معاقون وهو ما يتطلب تضافر الجهود لخدمة هذه الشريحة وذويهم.