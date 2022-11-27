5.8 مليارات دينار ارتفاعاً في مصروفات الميزانية

الأولى

كشفت بيانات حكومية عن أن إجمالي المصروفات بلغ 145.9 مليار دينار في السنوات السبع الممتدة من 2016/2017 إلى 2022/2023، حيث سجلت الميزانية ارتفاعاً تصاعدياً قدره 5.8 مليارات دينار خلال تلك الفترة، فيما ارتفعت تلك المصروفات من 17.7 مليار دينار إلى 23.4 مليار دينار.

ومع ارتفاع مستوى المصروفات في الـ7 سنوات الماضية فان الإيرادات لاتزال دون المستوى المأمول، اذ بلغت 119.4 مليار دينار، كان للإيرادات النفطية نصيب الأسد منها حيث مثلت ما يقارب من 87.2% من مجمل الإيرادات في ميزانية العام المالي 2021/2022.

وتسعى الحكومة الى زيادة وتيرة الإنفاق على مشاريعها المدرجة في خططها التنموية لتلبية احتياجات التوظيف المتزايدة من خريجي الجامعات والمعاهد بحلول العام 2035 والتي تصل إلى 340 ألف خريج بحلول ذلك العام.