السائح دائماً.. على حق!

الاخيرة

الحقيقة القائمة الواضحة الجلية وليست الغائبة تُظهر أن ما تبقى من دولنا العربية التي نجت من كوارث الحروب الأهلية والتطاحن وسفك الدماء وتدمير البنيان والجوع والفقر...، قادمة على كوارث كبرى وهي فقدانها لمداخيل النفط الذاتية والمساعدات المالية المعتادة القادمة من دول الخليج النفطية، ومن ثم فتلك الدول معرضة لا محالة لانهيارات اقتصادية كبرى وما يتبعها بالعادة من حروب أهلية للتنازع على ما تبقى من الكلأ القليل...

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إن الحل المتبقي والروشتة الوحيدة لتلك الإشكالية هي عبر التحول من الاعتماد على الثروة القادمة من انبعاثات الكربون أي «النفط» إلى الثروة المتجددة وذلك عبر التوقف عن تبني المواقف السياسية المستفزة وتغيير ثقافات الشعوب الطاردة للسياحة والاستثمار إلى سياسة ترفُّع ويكون محتواها وفحواها «أن السائح والمستثمر دائما على حق»، وترجمة هذا الشعار يتم عبرالترحيب الحقيقي بالسواح والمستثمرين وعدم غشهم أو محاولة خداعهم، وتخفيف البيروقراطية ومعها المحاربة الجادة للفساد، ودون ذلك ما عليك إلا أن تلقي نظرة على خارطة الوطن العربي الكبير الممتد من المحيط إلى الخليج وستجد أنه (عدا جنوب السودان الذي انفصل دون بواكٍ له) عبارة عن صحراء قاحلة لا زرع فيه ولا ضرع، وأمطار شحيحة أقرب للدموع النادرة، وكان مصدر الثروة الوحيد من تلك الصحاري هو النفط الذي يعتزم مغادرة أوطاننا دون عودة.

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آخر محطة:

سنندم قريبا في الكويت حين لا ينفع الندم على أننا لم نخلق موارد بديلة للنفط كحال الجيران الجادين، وسنندم على أننا قضينا جل أوقاتنا في الخلافات والأزمات التي لا تنتهي، وعلى اتخاذنا مواقف سياسية بها كثير من الشطط والعداء للقوى المؤثرة بالعالم واخيرا لاستماعنا وعملنا بنصائح متشددينا الداعية دائما وأبدا لإغلاق البلد ومعاداة كل العالم دون أن يخبرونا عن خطتهم الجبارة البديلة لـ …لخلق مداخيل للنفط في عصر ما بعد النفط... القادم سريعا؟

