موج أزرق.. دعماً لـ«الأخضر السعودي»

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ساندت الجماهير الكويتية (الأخضر) السعودي بقوة في مبارياته بمونديل قطر 2022.

وشجعت الجماهير السعودية والكويتية والعربية الغفيرة التي تجمعت بمنطقة البلاجات (كونتينر بارك) المنتخب السعودي بحرارة طوال المباراتين السابقتين اذ كانت تأمل بأن يحسم (الأخضر) تأهله الى دور ال 16 للبطولة دون انتظار الجولة الأخيرة. وبدت الجماهير واثقة بقدرة نجوم المنتخب السعودي على التأهل للدور المقبل للبطولة للمرة الثانية بتاريخه والاولى منذ عام 1994 عندما يلعب مع نظيره المكسيكي الاربعاء المقبل لا سيما أنه قدم أداء جيدا أمام بولندا وخسر بأخطاء بسيطة كما حقق قبل أيام فوزا تاريخيا على الارجنتين.

