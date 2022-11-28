من زرع حصد

وطن النهار

غرسنا بذرة جائزة البغلي للابن البار في عام 2007م وقمنا برعايتها لمدة ستة عشر عاما على التوالي، حتى أصبحت شجرة وارفة الظلال وأزهرت وأثمرت وأينعت وقطف ثمارها أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، ونرى فيه الحصاد اليانع والأجمل والأكثر نضوجاً ونفعاً في مسار العمل التطوعي والخيري والإنساني، ومجالات التنمية الاجتماعية والبشرية الشاملة...

نحن بصدد وداع عام ميلادي انقضى بكل أحداثه وتفاصيله، ومعه هذا الوداع ينقضي العام السادس عشر من عمر جائزة البغلي للابن البار، حيث لمسنا حرص وتفاعل كل أطياف وشرائح المجتمع في جميع فعاليات وأنشطة ومسابقات الجائزة لهذا العام؛ مما يؤكد ويدل ويعكس مدى الوعي بأهمية وتعزيز أسس وقيم البر بالوالدين وبر كبار السن، والذي أخذنا على عاتقنا توفير الحياة الكريمة لهم وتعميق البر في الوطن والمجتمع من خلال التنسيق مع كافة الجهات العاملة في مختلف القطاعات الحكومية والأهلية والخيرية والخاصة. وقبل أن يسدل عام 2022م ستاره ترك لنا أثراً مميزا من الأعمال التي تحمل في طابعها الإبداع والفن والتميز. فالمشاركين المبدعين والمتميزين من أبنائي أثروا الجائزة هذا العام، من خلال ما قدموه من إبداعات اجتماعية وتطوعية وأدبية وفنية متنوعة، فحصدنا هذا العام الكثير من الأعمال المبدعة والتي بلغت نحو( 221) عملاً لأبنائنا البارين والمتطوعين والأدباء والشعراء والفنانين الذين أثروا الجائزة بأعمالهم الخلاقة المبدعة في مجالات بر الوالدين والعمل التطوعي والقصة القصيرة والشعر الفصيح والشعر الشعبي وفنون التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية وفن الكاريكاتير، والمشاركات المتميزة لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في الفعاليات والأنشطة المختلفة للجائزة ؛ بهدف دعم قضايا كبار السن وتعزيز مبدأ الشراكة الاجتماعية بين القطاع الخيري ووزارات الدولة.

ولقد اجتهدنا وعملنا كمجلس إدارة للمبرة للحفاظ على الانجازات والمكتسبات التي حققتها الجائزة طوال مسيرتها بتوفير الدعم المطلوب للجنة العليا للجائزة وفرق العمل المنبثقة عنها وتمكينها لتطبيق المعايير الفنية والمهنية على الأعمال التي يتقدم بها الأفراد والمؤسسات كمشاركين في مختلف المسابقات، بالإضافة إلى العمل لتعزيز المهنية والشفافية عند تحكيم وتقييم تلك الأعمال في النسخة السادسة عشرة من الجائزة، وذلك ترسيخاً للمكانة التي وصلت إليها الجائزة بنيلها ثقة المجتمع الكويتي أفراداً ومؤسسات ؛ نظير ما تتمتع به الجائزة من قيمة بتطبيق مبادئ الموضوعية والحيادية والنزاهة والشفافية الكاملة كضمانة أساسية لصون مكانة الجائزة وسمعتها الناصعة التي تنعكس في زيادة عدد المشاركين في فعالياتها عاماً تلو الآخر،ولن نقف عند هذا الحد بل نتطلع دائماً لتعزيز أسس وقيم البر في المجتمع وتمكين أفراده ومؤسساته من التصدي للتحديات كافة، وتجاوزها بالعمل المستمر مؤمنين بقدرة الإنسان على رفع مستوى وعيه بما يتوجب عليه القيام به من واجبات تطور مسيرته في الحياة، وتمكنه من مواصلة رسالته في تنمية المجتمع.

تواصل الجائزة رسالتها التي انطلقت من أجلها لتكون قوة دافعة في اتجاه تحفيز الطاقات المبدعة وتكريم أصحاب المواهب المتميزة والفكر الخلاق الذي يخدم رسالة المبرة وتحقيق أهدافها تجاه قضايا البر، لتكون داعمةً تمكن أفراد ومؤسسات المجتمع المدني من مواجهة كل التحديات وتبعث في نفوسهم التفاؤل والأمل في غد مشرق باعتبارهم الحصاد اليانع والأجمل والأكثر نضوجاً.

وكم تكون سعادتي بالغة عندما ألتقي مع أبنائي الفائزين في كل عام من خلال رعايتي لمسابقات جائزة البغلي للابن البار، وأتطلع شوقاً للقائهم للعام السادس عشر على التوالي، حيث تم تنفيذ عدة فعاليات وأنشطة وبرامج ومسابقات ضمن جائزة البغلي للابن البار لعام 2022م، وسيتم تكريم جميع الفائزين في مسابقات الجائزة بهدف تشجيعهم وتحفيز المجتمع على المشاركة في الحفل الذي سيقام برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية بتاريخ 19 /12/ 2022، وذلك استمرارا لمسيرة الاحتفاء بالتميز في مجال العمل الخيري والتطوعي والإنساني، التي رسخت من خلالها الجائزة موقعها كمحفل هام في دولة الكويت لتحفيز الإبداع في كافة مجالات الجائزة وتكريم وتقدير أصحاب الهمم والإسهامات المتميزة في أعمالهم المشاركة في مسابقات جائزة البغلي للابن البار، وهم يعكسون جهودهم في بر والديهم وبر كبار السن وأولياء أمورهم وبر الوطن .

