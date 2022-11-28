طعامك مع مراحل عمرك

وطن النهار

الهدف في الحياة أن يعيش الإنسان حياة طويلة وصحية وسعيدة بوضع أسس غذائية مناسبة للدورة الحياتية وتجنب العادات السيئة كالتدخين للمساعدة في الوقاية من الأمراض المزمنة حتى الوصول بالعمر إلى مرحلة الشيخوخة بحالة صحية جيدة، وهذا يتطلب التعرف والتعلم على كيفية أطعام الجسم بالأغذية الصحية والقضاء على مضاعفات الأمراض غير الضرورية،ونوضح في هذا التقرير خريطة الأطعمة التي تتناسب مع مراحل العمر..

غذاؤك في مرحلة العشرينيات

الأطعمة التي يجب تناولها في العشرينات من العمر،وإن كنت تعتقد أنك مجرد شاب والتمثيل الغذائي لديك مرتفع في هذه المرحلة فلا داعي للقلق من الناحية الغذائية، لذا يتطلب التفكير كثيراً ماذا تأكل في هذه المرحلة من العمر لكي تعيش حياة صحية سعيدة، وفى هذه المرحلة العمرية يحتاج الجسم لكثير من الخضروات والفواكه، كالتي تعمل وتساعد على تطوير ونمو الجسم والدماغ، وتكون نسبي استهلاكها (3:1) لباقي الأغذية المستهلكة فى اليوم، ويتطلب الإكثار من شرب الماء الطبيعي الذي يساعد على تحريك المواد الغذائية من خلال الجسم وكذلك التحكم بالشهية الغذائية والرغبة الشديدة للأكل، وبالإضافة إلى ذلك مزاولة الرياضة اليومية التي تساعد وتعزز من قدرات ووظائف الدماغ، ومن الأخبار السيئة على الشباب والمراهقين في المرحلة ما يجنب تجنبه من الحلويات والفطائر والمشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والتي تلازمهم مدى الحياة والتي تسبب لهم المشاكل الصحية، لذا ومن الضروري تقليل السكر وخاصة خلال استهلاك المشروبات الغازية والقهوة والعصائر والمشروبات المصنعة والكحول مما يزيد الوزن وإتلاف الكبد والإصابة بداء السكري وأمراض أخرى، وينصح خبراء الصحة تجنب العادات السيئة كالتدخين والكحول واستخدام المنشطات والمخدرات والمنبهات والعادات الغذائية حيث جميعها يؤدى إلى الإدمان على مدى الحياة والإصابة بالأمراض وقصر العمر.

غذاؤك في مرحلة الثلاثينيات

معظم الذين يعيشون في عمر الثلاثينات لديهم الشعور في ارتفاع معدل التمثيل الغذائي نتيجة زيادة الضغوط سواء من العمل أو في الأسرة مما يلاحظ زيادة الوزن، ولمواجهة هذه المشكلة يجب تناول واعتبار الأطعمة التي تحتوى على الألياف كالخضراوات الورقية الداكنة كالكرنب والسبانخ والأفوكادو والبروكلي من أفضل الأطعمة لتناولها يومياً، وكذلك الحصول على الدهون الصحية من الحبوب والبذور والمكسرات وزيت الزيتون الذي يجعل مع الألياف القدرة على التحكم والمحافظة على الوزن، وفى هذه المرحلة يتطلب من الشباب المحافظة على البشرة والعظام والأطعمة الصحية التي تدعم الكولاجين الذي يبدأ بطبيعته من تقدم العمر بالانخفاض فى الجسم في العمر مابين (30-35)عاماً، وتشمل الأطعمة الغنية بالكولاجين مثل البروتين خالية الدهون (صدر الدجاج) والبازلاء والفلفل والجزر والمحار والخضروات الورقية الداكنة، ويتطلب في هذه المرحلة تجنب تناول الأطعمة المصنعة مثل التي تحتوى على الأجبان مثل البيتزا وتقليل المشروبات الغازية والحلويات السكرية والمشروبات الكحولية والتي تعتبر أشد الأعداء للجسم والصحة العامة في هذه المرحلة. نعم هذه الأطعمة تعمل عند استهلاكها يومياً إلى تقليل الضغوط والقلق والتوتر ولكن على مدى طويل سوف يؤدي إلى إتلاف الصحة من الناحية الجسمية والعقلية كالكافيين(القهوة) خاصة عند النوم وكذلك إتلاف معظم الهرمونات والأعضاء الحيوية في الجسم والإصابة بالأمراض المزمنة كالجفاف والسكر وأمراض القلب والأوعية الدموية.

غذاؤك في مرحلة الأربعينيات

يعتبر سن الأربعين متوسط عمر الإنسان وبوابة السنوات الخصبة القادمة لدورة الحياة، وبينما يستعد الجسم في سن الأربعين للتحول تبدأ الهرمونات وخاصة هرمون الأستروجين وهرمون التستسترون في الانخفاض وبشدة عالية، لذا بالإمكان المساعدة في تثبيت مستوى الهرمونات في الجسم عن طريق استهلاك الخضراوات كالقرنبيط والملفوف والكرنب والبروكلي، وكذلك استهلاك الدهون الصحية (أوميجا3) التي تساعد في علاج الالتهابات التي تحدث نتيجة الإجهاد وبناء المناعة الخاصة وتحسين البشرة، وبالإمكان الحصول على الأحماض الدهنية (أوميجا3) من خلال تناول الأطعمة البحرية مثل الأسماك كالسردين والسلمون وكذلك من خلال تناول المكسرات والبذور وخاصة الجوز وبذور الشيا وبذور الكتان، وينصح في عمر الأربعين تجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة الجاهزة مثل البيتزا والشوربات الجاهزة والصلصات والمعجنات والأطعمة المحفوظة في المعلبات التي تحتوى على نسبة عالية من الصوديوم (ملح) والدهون والسكر للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم والانتفاخ وزيادة الوزن، وينصح خبراء التغذية بأهمية تناول المكملات الغذائية الضرورية للجسم في سن الأربعين وخاصة التي تعمل في تعزيز الجهاز المناعي وفى مقاومة الأمراض المزمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية مثل فيتامين (د) وفيتامين (ك2) والزنك والخميرة الغذائية ومغنيسيوم وفيتامين (س) وبكتين التفاح وسيلينيوم وبمعدلات مناسبة لوزن الجسم.

غذاؤك في مرحلة الخمسينيات

يرتبط طعامك في مرحلة سن الخمسينات بصحة العظام حيث لا إضافة على الكتل العظمية من خلال الأطعمة التي تتناولها يومياً، لذا يتطلب تناول الأطعمة التي تساعد في المحافظة على قوة وصلابة العظام خلال هذه المرحلة العمرية، وينصح بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم كالحليب والبيض والفاصوليا والسردين والسلمون والتين المجفف والكرنب والبازلاء والبرتقال والجوز واللوز بمعدل (2-3) مرات في اليوم، ومن الضروري تناول الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الألياف مما يساعد في تنظيم الشهية الغذائية وخفض مستوى الكولسترول( الضار) في الدم والمحافظة على صحة القلب (الخضراوات والفواكه الطازجة) وتجنب الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوقاية من الإصابة بمرض سرطان المعدة والأمعاء والبروستاتا، وينصح علماء التغذية تجنب تناول الأطعمة التي تحتوى على السكر كالمشروبات الغازية والعصائر المصنعة والحلويات لمنع الإصابة بداء السكر، وأخيرا...ينصح بتناول المكملات الغذائية حسب استشارة الطبيب المختص ومزاولة الرياضة اليومية (رياضة المشي) بمعدل (3-5) مرات فى الأسبوع وبمعدل (30-60) دقيقة كل مرة للمحافظة على اللياقة والصحة والحيوية والنشاط الدائم.

طعامك فى مرحلة الستينيات والسبعينيات

في الستين من العمر يكون التركيز على صحة الدماغ، وبما أن دماغ الإنسان يشكل تقريباً على نسبة (60%) تقريباً من الدهون لذا يتطلب إضافة زيت جوز الهند في أعداد وتجهيز الطعام في هذه المرحلة حيث أظهرت البحوث والدراسات في منع الإصابة بالخرف والزهايمر، وكذلك إضافة أنواع من التوت (الأزرق والأحمر) لاحتوائها بكميات كبيرة من المضادات الأكسدة والتي تساعد الدماغ ويعزز الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المزمنة (أمراض القلب والشرايين)، والأطعمة البروتينية مهمة أيضاً وضرورية في تناولها في مرحلة الكبر مع وجبة من الوجبات الغذائية فى اليوم والتي تساعد في مراقبة فقدان الأنسجة العضلية، ولارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب في الولايات الأمريكية بين الرجال والنساء حيث متوسط الإصابة بالسكتة القلبية بين الرجال فى عمر (65) عاماً وعند النساء فى عمر (70) عاماً، لذا بالإمكان الوقاية والحماية لمنع من الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض معدلات استهلاك من الدهون المشبعة في النظام الغذائي اليومي وخصوصاً الدهون الحيوانية وزيت النخيل ومنتجات الألبان والأطعمة المصنعة، وينصح خفض السعرات الحرارية بنسبة (10%) تقريباً من معدل الاستهلاك اليومي للسعرات الحرارية، وأخيرا... ينصح كبار السن تجنب العادات السيئة وتناول الأدوية المنومة والأدوية المنشطة والتدخين والنوم الكافي والراحة ومزاولة الرياضة اليومية.

الموضوع من إعداد

د.مصطفى جوهر حيات ــ دولة الكويت

