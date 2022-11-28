خالص الشكر والتقدير

وطن النهار

تقدم السيد علي حسن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لرعاية فعاليات الجائزة لعام 2022م، مقدراً الدور المهم والفعال الذي يقدمه العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس إدارة مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار من خلال رعايته المتميزة لجميع أنشطة ومسابقات الجائزة لعام 2022م وللعام السادس عشر على التوالي، كما تقدم حسن بجزيل الشكر لكافة أفراد ومؤسسات المجتمع المدني لمشاركتهم في جميع المسابقات والفعاليات والأنشطة التي تم تنفيذها في عام 2022م، وبين حسن أنه منذ إعلان قفل باب المشاركة في جميع المسابقات بتاريخ 31 أكتوبر 2022م، باشرت فرق التحكيم والتقييم أعمال المشاركين في كل المسابقات، والذين سيتم الإعلان عن أسمائهم بعد انتهاء فرق التقييم والتحكيم من مراجعة كل الأعمال المشاركة في جميع المسابقات، واعتمادها من قبل اللجنة العليا للجائزة ومجلس إدارة المبرة، والذي سيعلن عن أسماء ومراكز الفائزين في كل المسابقات في المؤتمر الصحافي الذي سيعقده العم إبراهيم البغلي رئيس مجلس الإدارة خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2022م، تمهيداً لتكريمهم مع كوكبة من أبناء الكويت البررة لعام 2022م في الحفل الختامي الذي سيقام برعاية وحضور معالي وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة، والذي سيتم تنظيم فعالياته في تمام الساعة الـ (8:00) مساء يوم الإثنين الموافق 19/ 12 /2022م في قاعة البركة في فندق كراون بلازا ــ في منطقة الفروانية. السيد علي حسن رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار