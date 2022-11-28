الحاضر الغائب.. رحلة مع مريض ألزهايمر

وطن النهار

قلمي يحن دوما وينحاز طوعا عني إلى موطىء النبض إلى قلب أبى وأمي.. وإن غابوا....

أتذكر جيدا وانا بمرحلة المراهقة من العمر، أنبهاري الشديد بقصة خيال علمي من قلم كاتب مصري واعد حين ذاك.. يقص فيها علينا بطل قصته الشاب أنه استطاع اختراع آلة يسافر بها عبر الزمن، ليدير محركاتها فيصل لنفس مدينته متقدما بالزمن خمسين عاما.. وليقص علينا بروعة أداء الكثير من صور التقدم العلمى التي شاهدها في رحلته ويقف أمامها عقلنا عاجزاً عن التصور. وفي أثناء تجوله فى أحد شوارع مدينته المستقبلية، أمسك بجريدة، التى لم تكن أبدا بصورتها المعتادة بل فوق كل خيال.. فعلى سبيل المثال، وجد اعلاناً يتحدث عن عطر رجالي وعند لمس صورته فاحت رائحته أمامه لتعلن بطريقة لا مثيل لها عن تميزه.. وعند النظر إلى صفحة تبنى الحيوانات الاليفة يظهر فيلم يحاكي مواصفات القطة التي ترغب في اقتنائها ويرشدك لطريقة الشراء وانت قابع ببيتك.. وبالمثل محلات بيع الملابس والسيارات والأثاث وتعلم القيادة واللغات والسفر والابحار واقتناء التحف.. تنتقل بك الجريدة إلى ساحات تحاكي الواقع مستخدمة المجسمات المتطورة.

إلى هنا والكاتب يبدع في محاكاة المستقبل بطريقة تشد القارىء وحقا تصف واقعنا الحالي باستخدام التقنيات ثلاثية الأبعاد التي لم تكن معروفة لجيل منتصف السبعينيات أمثالنا والتى قرأنا عنها فى مثل تلك القصص باوائل التسعينيات... حتى وصل بطل قصته إلى صفحة الوفيات.. وحينها جحظت عيناه من الدهشة فقد وجد عزاءه مكتوبا أمامه والذي سيتم بطريقة تشبه الواقع الافتراضي حاليا بالحضور بصورتك الكلية وكأنك حاضر فعليا وان لم تتواجد بجسدك.

كل هذا لم يشد البطل كثيرا ولم يقف عنده بل انتقلت عيناه بطريقة ملؤها الشغف إلى التاريخ.. حينها تسارعت دقات قلبه فرحا عندما أدرك أنها تعلن وفاته بعد خمسون عاما من الآن....

رجع بطلنا متحمسا للحياة إلى زمنه الحقيقي مرة أخرى ومارس حياته بأمل كبير.. وذات مرة قاد سيارته بسرعة كبيرة مما أدى إلى حادث تصادم بشع نقل على أثره إلى المشفى لإنقاذ حياته، أفاق بطل القصة وهو يشعر بألم رهيب فى كل خلية من خلايا جسده.. ألم لا يستطيع وصفه وهو لا يستطيع الحركة ولا الكلام ولا التعبير ولا حتى فتح عينيه، أنه يستطيع سماع من حوله فقط لكن لا يستطيع القيام بأى ردة فعل... بعد عدة أشهر من فقدان الأمل تجمعت أسرته حول فراشه باكية ليخبرهم الطبيب المعالج أن هذا الوضع سيستمر ولا يوجد ما يستطيعون فعله بعد عدة عمليات متكررة، صرخ البطل في نفسه يا الهي إلى متى سأتحمل هذا العذاب، لا أحد يشعر بي ولا أستطيع وصف معاناتي.. إلى متى؟ فجأة تذكر آلة الزمن تذكر الجريدة وتذكر تاريخ وفاته سيظل يعاني خمسون عاما آخرين، ظل يصرخ وما من مجيب، فلا أحد يسمع غيبوبته، فقد مات وهو حي، لم أكن أدرك وانا بهذا العمر أننى سأقابل عشرات الأمثلة من قصة ذلك الشاب وان اختلفت سياق الأحداث وملابساتها لم أكن أدرك معنى أن تكون حاضرا غائبا.. حتى قابلتها تسمرت عيناي حول نظراتها البريئة الحانية التى ترغب في سؤالي «من أنتي» لتعبر عن ذلك بنظرات حائرة لا انسى ابداً ابتسامتها الهادئة الشاردة والتي لا تصف أى تعبير لا بالفرح ولا بالحزن لا أنسى ابدا انها لم ترفض أى شئياً قدمته لها وايضا لم تقبله لم تطلب مني شيئا ولم تعبر لي عن أى معاناه ولم تصف لي أي شعور، كانت صامتة.. لم تجب عن أي سؤال ولم تقدم أي رأي كانت تتحرك معي وتجلس عندما اريد أنا ذلك وتقف إذا لمست يدها للوقوف، كانت لا تعى الزمان ولا تدرك المكان ولا تتعرف الأشخاص.. حتى احبهم واقربهم لها حتى احساسها حرارة المناخ أو برودته.. حاجاتها لتخفيف الملابس أو لبس المزيد.. لم يكن فى حيز ادراك الاحتياج بالنسبة لها طعم المأكل.. رائحته.. دفئه.. شهيته.. كميته.. كفايته.. تذوقه.. لم يكن في حسبان ذاكرتها على الاطلاق....

ما معنى أن يكون جهازي الحركي يعمل بكفاءة.. ورغم ذلك لا أستطيع التحرك! ما معنى أن أحاسيسى وأعضاء الحواس الخمسة لا يشوبها شائبة ورغم ذلك لا أحس ولا أشعر ولا أسمع ولا أبصر ولا أشم ولا أتذوق؟ ما تفسير أن أرى كتاباً ولا أستطيع قراءته ولا اتعرف معنى كلماته وان قرأتها.. ولا اترجم المعاني وراء تلك الكلمات.. وانا ذلك المتعلم لسنوات وسنوات؟ ما معنى أن أعاني من مرض عضال ولا أستطيع ان اصف شكواي.. لاني ببساطة أشعر بالاعراض ولا أستطيع وصفها.. ماذا أقول؟

تنظر حاضرتى الغائبة الى شفتاي وانا أتكلم.. وكأن لسان حالها يسألها «ماذا تقولين؟ فما الذى يعنيه أن أنظر إلى ابنائي.. إلى زوجي.. إلى أخى فلا أعرفهم؟ حتى صورتى.. لا أعرفها.. ورغم انى لا أعرف.. لا استطيع التعبير عن عدم معرفتي. تنطق احيانا حاضرتي الغائبة ألفاظ خارجة عن ثقافتها ورقيها ومستواها الادبى، لا تنام كما ننام.. بل تبقى يقظة بحركات لا هدف لها، تنظر إلى الزوار الجدد بخوف ولا تحب التواجد بالتجمعات وتعبث بأشيائها وتبحث فى متعلقاتها عن اللا شيء

لا تعرف أن تنطق باحتياجها لإفراغ المثانة أو لعملية الاخراج.. مما ينتج رغما عنها رائحة غير مستحبة قد تنفر منها الاخرين وهي لا تشعر، تنظر إلى البيئة من حولها.. إلى بيتها التي عاشته لسنوات ولا تشعر بالألفة تهذى وتتخيل.. تتجول بلا هدف.. من الممكن العثور عليها تائهة بمكان.. أو ان تتعرض لمخاطر من البيئة المحيطة ومن سوء معاملة أو استغلال الأشخاص حولها فلا تستطيع حماية نفسها أو الأخذ بأحتياطات الامان. توقفت تماما علاقتها بربها من أداء صلواتها أو شعائرها الدينية نتيجة المرض ولك أن تتخيل المزيد.

إن عقلنا.. ذلك المايسترو الذي يلعب بأوتار أجهزة أجسامنا جميعها.. لا حياة لها بدونه حتى وإن وجدت الأنفاس بها.. حيث ان خلايا المخ والجهاز العصبى للأسف غير قادرة على التجدد إن أصابها الانتكاس أو الاضمحلال.. عكس جميع خلايا الجسد المختلفة القادرة على ذلك.

يرجع تسميه المرض إلى الطبيب النفسي الألماني (الويس الزهايمر) الذي اكتشف أعراضه عام 1906م، من فقدان الذاكرة قصيرة الأجل وبعض السلوكيات غير المعتادة على مريضة ألمانية تدعى فراو (ديتر)، ذلك المرض الذى عكف العلماء على كشف أغواره.. مسؤول حاليا عن 70% من حالات الخرف الشيخوخي وهو مزمن يحدث تدريجيا ومتطور، يبدأ غالبا باضمحلال فى خلايا الدماغ نتيجة فقدان الخلايا العصبية وتراكم بروتين غير طبيعي مما يؤثر على جميع الوظائف الفكرية والمعرفية والانتباه والذاكرة واللغة والتفكير وحل المشكلات والتوجه والتعلم وذلك عن طريق تأثيره على استجابة الخلايا العصبية للمواد الكيميائية التى تعمل كنواقل عصبية للاشارات بين الخلايا العصبية فى الدماغ، ويستفحل المرض حتى يصل بالمسن إلى الاعتمادية التامة.

سنبحر معا باستخدام شراع سفينتنا في كل ما يتعلق بالمرض والمريض ومقدمي الرعاية والاسرة.. سنتعرف على الفرق بين الخرف والهذيان.. بين التغيرات الطبيعية في الوظائف العقلية والمعرفية لكبار السن وبين الأخرى غير الطبيعية المتعلقة بالمرض، سندرك حقوق مريض الالزهايمر وكيفية التواصل معه.. كيفية التحول الى الاعتمادية على الذات.. القيام بأنشطة الحياة اليومية.. التغذية.. العلاج.. البيئة.. كل شىء دعونا نطلق لشراعنا العنان... إلى حاضرتي الغائبة.. أحبك ولن أنساك.

د. مروة إبراهيم محفوظ خليل

أستاذ مساعد بقسم تمريض المسنين

كلية التمريض بجامعة الإسكندرية

