الحرس الوطني و«العسكريون الخليجيون» يتبادلان الخبرات الإعلامية

وطن النهار

بحث الحرس الوطني مع ممثلي المؤسسات العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عددا من المواضيع المشتركة التي تعنى بتبادل الخبرات والتعاون في المجال الإعلامي.

وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني العقيد دكتور جدعان فاضل في بيان صحافي خلال استقبال الحرس للوفود الإعلامية بالمؤسسات العسكرية الخليجية إنه تم بحث التعاون في المجال الإعلامي وتبادل الخبرات في مجالات الإعلام والتوعية والعلاقات العامة.

وذكر أن هذه اللقاءات تسهم في تحقيق التطور ومواكبة جميع المستجدات الإعلامية وحماية منتسبي المؤسسات العسكرية في دول الخليج الشقيقة والحفاظ على الروح المعنوية العالية لهم.

وأشار إلى أن الوفد الإعلامي الخليجي قام بجولة في أقسام مديرية التوجيه المعنوي، مشيدا بجهود الحرس الوطني الكويتي في دفع علاقات التعاون مع المؤسسات العسكرية في دول مجلس التعاون.وبيّن أن هذه الزيارة تأتي بالتنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارة الدفاع في دولة الكويت للاطلاع على العمل الإعلامي في المؤسسات العسكرية.

