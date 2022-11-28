«المعلومات المدنية»: مميزات جديدة لـ«هويتي»

وطن النهار

أعلن المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي اطلاق تحديث جديد لتطبيق «هويتي» يتضمن عدة مميزات تخدم ما يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم.

وقال العسعوسي في تصريح لـ«كونا» ان الخدمات المضافة للاصدار الجديد جاءت بعد تلمس الهيئة ابرز احتياجات واقتراحات المسجلين في الاصدارات السابقة لاسيما فيما يتعلق بتسجيل المقيم لأول مرة والتي تم علاجها ليستفيد منها ما يزيد على 400 الف مقيم سنويا.

وأضاف ان الخدمات تتضمن التسجيل السريع بتقنية «NFC» التي تخول قراءة شريحة البطاقة المدنية دون الحاجة لادخال البيانات يدويا وعرض صورة البطاقة المدنية وامكانية مشاركتها مع الاخرين بالاضافة الى تحديث آلية التحقق من الصورة عند استخدام التطبيق.

وأوضح ان المميزات الجديدة تمكن المستخدم من تحديد مواقع اجهزة الخدمة الذاتية التابعة للهيئة، مضيفا ان الحلة الجديدة للتطبيق تعد بمثابة اعادة برمجة للاصدارات السابقة وتخدم مواضيع شريحة اكبر من المستخدمين.

وأشار الى انه تمت مخاطبة 80 جهة حكومية وخاصة من ابرزها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية والطيران المدني وقطاعات البنوك والشركات لتعريفهم بالتحديث الجديد لتطبيق «هويتي» مع الاشارة الى استمرار الاعتداد بالاصدار القديم للتطبيق.

يذكر ان تطبيق «هويتي» تم اعتماده وفق قرار لمجلس الوزراء ليكون بطاقة مدنية رقمية يعتد بها في الجهات الرسمية ويخدم عددا يتجاوز ثلاثة ملايين مستخدم.

