إنهاء اعتصام موظفي «البلدية»

وطن النهار

أعلنت نقابة البلدية فض اعتصام الموظفين بعد لقاء رئيس ديوان الخدمة المدنية ووعوده بحل مطالبهم. وكان المعتصمون نفذوا اعتصامهم الذي دعت اليه النقابة امس، اعتراضا على ما وصفوه بمعاناة شاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي بالبلدية نتيجة تجاهل ومماطلة ديوان الخدمة المدنية لاقرار البدلات المستحقة» بدل خطر وبدل تلوث وبدل موقع وبدل ضبطية قضائية. وأشار المعتصمون الى ان الاعتصام يأتي احتجاجاً على هدر الحقوق العمالية وسيتبعه خطوات اخرى. من جانبه قال مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس نقابة البلدية السابق محمد العرادة في تصريح، ان الاعتصام جاء بعد ما يقارب 4 سنوات من المطالب العادلة والتي تجاهلها ديوان الخدمة المدنية، مشددا على ان الخطوات القادمة ستصل حتى الاضراب في حال عدم اقرار حقوق موظفي البلدية.

وأشار الى ان عدد المشاركين في الاعتصام ما بين 100-150 مهندسا وشاغلي الوظائف الهندسية من موظفي البلدية. وبين ان هناك بادرة طيبة، حيث طلب رئيس ديوان الخدمة المدنية الاجتماع مع رئيس النقابة لبحث المطالب العادلة للنقابة وهو امر محمود حيث ان الحوار هو السبيل الأفضل دائما لحل اي مشكلة.

