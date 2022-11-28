«أصدقاء البيئة» شارك في الاحتفال بيوم الطفل

وطن النهار

من منطلق مسؤوليتها المجتمعية تجاه ترسيخ وتعزيز العمل البيئي التطوعي ونشر صحيح المعرفة البيئية بين فئات المجتمع خاصة الناشئة والشباب، شارك فريق اصدقاء البيئة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة في فعالية الاحتفال بيوم الطفل العالمي التي نظمتها مدينة اليرموك الصحية كيوم مفتوح يشمل العديد من الأنشطة في المجالات الصحية والبيئية والنفسية والاجتماعية وغيرها.

وبهذا الخصوص، قالت معالي العقاب مسؤولة العلاقات العامة بجمعية البيئة ان «مرحلة الناشئة تدخل ضمن اهتمامات الجمعية من خلال اطلاقها برامج ومشاريع تخصصية من خلال الخطة البرامجية لفريق اصدقاء البيئة التابع لها، والمشمول بأعمار من 8 - 18 عاما، لذا رأت الجمعية المشاركة في احتفالية يوم الطفل العالمي بالعديد من الفعاليات موضع اهتمامها بتلك الفئة العمرية»، مضيفة «تضمنت مشاركة الشباب اعضاء الفريق جناحا متعدد الأنشطة، ومنها جانب توعوي باصدارات تخصصية للجمعية دعما للجانب المعرفي والثقافي لديهم، فضلا عن عرض مجموعة من فعاليات فريق اصدقاء البيئة، اضافة الى طرح العديد من الروابط الالكترونية للدعوة لعضوية الفريق، واستمارة تسجيل العضوية، مجلة البيئة، ورابط لسلسلة البرامج الوثائقية لتوثيق الحياة الفطرية في الكويت التي يشارك اعضاء الفريق في جانب من حلقاتها».

وبينت العقاب ان جدول اعمال مشاركة «فريق اصدقاء البيئة» والذي اشرفت اداريا على تنظيمه انوار المحارب عضو الجمعية، شمل ايضا فقرة للأعمال الفنية البيئية للأعمار من 4 سنوات، وتوزيع اكياس القمامة الصديقة للبيئة على الاجنحة الاخرى وحثهم على تنظيف الموقع، علاوة على تنظيم ورشة زراعة بذور النباتات في القنينات البلاستيكية من النفايات باستخدام القطن والماء، وعمل قطعة فنية من كراتين اثاث وتزيينها بمواد بسيطة من الطبيعة، اضافة الى تنظيم ورشة «الكومبوست» وهي ورشة عمل السماد العضوي من عمليه تدوير بقايا الطعام والاوراق والتربة حتى تكون تربة صالحة للزراعة، وتجميع وفرز النفايات البلاستيك والورق في صناديق متفرقة، مشيدة «بمنطقة اليرموك الصحية على حسن التنظيم وتوفير محطات الانشطة والمقاعد الصديقة للبيئة لاستخدامها مواد معاد تدويرها او معاد استخدامها لاغراض اخرى مما يشجع تقليل النفايات».

