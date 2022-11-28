البلدية: غلق محلين إدارياً وتحرير 3 مخالفات

وطن النهار

قام فرع بلدية محافظة حولي بغلق محلين إداريا وتحرير 3 مخالفات لمحال.

وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية حولي إبراهيم السبعان بأن الجولة التي تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الثلاثية على المعاهد الصحية والمحال بمنطقتي الجابرية والسالمية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها في بلدية الكويت قد أسفرت عن غلق محلين إداريا، الأول بمنطقة الجابرية لقيام صاحب المحل باستغلال مساحة غير مذكورة بالترخيص والثاني بمنطقة السالمية لقيامه بإجراء تعديل في وضع المحل قبل الحصول على ترخيص من البلدية.

