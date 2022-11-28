نواب: فلسطين قضية المسلمين المركزية

وطن النهار

أكد نواب في مجلس الامة وفي البرلمان العربي موقف الكويت الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية معتبرين انها «القضية المركزية والأساسية لكل العرب والمسلمين». جاء ذلك في تصريحات متفرقة ادلى بها النواب حمدان العازمي وأحمد لاري والدكتور محمد الحويلة لـ«كونا» في ختام الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي. وقال النائب العازمي ان الجلسة ناقشت الكثير من القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية وقضية القدس. وشدد على ان القضية الفلسطينية هي قضية العرب ككل، مؤكدا دور الكويت الداعم لها في مختلف المحافل الاقليمية والدولية. وبدوره قال النائب لاري: ان البرلمان العربي وجه في هذا الصدد تحية اجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على ما يقدمه من تضحيات يومية وشهداء داعيا الله عز وجل ان يفرج عنهم وأن يكلل جهودهم بتحرير كامل الأراضي الفلسطينية. ولفت الى اشادة بعض نواب البرلمان العربي خلال الجلسة العامة بدور رياضيين كويتيين ومنهم اللاعب الكويتي محمد العوضي في رفض مواجهة لاعبين يمثلون الاحتلال الاسرائيلي والانسحاب من بطولة دولية دعما للقضية الفلسطينية ومقاطعة الاحتلال الاسرائيلي. وعن موقف البرلمان من التصريحات الاوروبية الاخيرة عن الكويت قال النائب لاري: ان البرلمان العربي اصدر بيانا دان فيه التصريحات الأوروبية بشأن الاحكام القضائية في دولة الكويت واعتبر تلك التصريحات تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.