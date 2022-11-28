سعيد: مفاوضات مع صندوق التنمية لتجهيز مراكز مكافحة السرطان التونسية

وطن النهار

أشاد وزير الاقتصاد التونسي مسير سعيد بالعلاقات الكويتية - التونسية مشيرا الى أن الاستثمارات الكويتية في تونس تعد من اوائل الاستثمارات العربية منذ سبعينيات القرن الماضي.

وكشف سعيد في لقاء خاص مع «النهار» أن هناك مفاوضات مع الصندوق الكويتي للتنمية لتمويل مشاريع جديدة ولتجهيز مراكز للأمراض السرطانية - وتجهيز اقسام طبية اخرى في المستشفيات، فضلا عن تحسين شبكة مياه الشرب.

وبعث سعيد برسالة اطمئنان للصندوق حول مسرعة وتيرة تنفيذ المشاريع بعد ما شهد تنفيذ بعض المشاريع بطئاً بعد ثورة (2011).

واشاد بما وصفه بمهمة المستثمرين الكويتيين في تقييمهم للمشاريع لما يمتلكونه من مهارات وخبرات كبيرة وهذا ما سيعزز تكثيف التعاون مستقبلا بين الجانبين.

وعن الاضطرابات السياسية التي تحدث في تونس وتأثيرها على الاستثمارات الاجنبية، قال: أكثر الشعوب تفهماً لنا هو الشعب الكويتي الذي يعيش حالة الديموقراطية، وتونس تعيش ديموقراطية ناشئة كما ان انتخابات 17 ديسمبر للبرلمان ستخلق استقراراً اكبر في تونس. ودعا المستثمرين الكويتيين للاستثمار في بلاده داعيا الجميع للثقة في تونس.

وفي الحوار التالي المزيد من التفاصيل:

? تونس بترؤسها للقمة الفرانكوفونية اصبحت عاصمة لاكثر من 300 مليون شخص ناطق باللغة الفرنسية - كيف بالامكان استثمار هذه الفرصة للترويج للاستثمار في تونس؟

? أولا هي فرصة لتحسين مناخ الاعمال بين الدول الفرانكوفونية من وجهة النظر الاقتصادية، لانه خلافا للكومنوالث المحيط الفرانكوفوني للتبادل التجاري نسق محترم دون الطاقات والامكانات التي توفرها اللغة المشتركة والثقافات المشتركة، وبالتالي فإن الحوار مستمر لتبادل النشاط التجاري والاقتصادي والاستثمارات في مختلف الدول الفرانكوفونية وتبادل الخبرات والتركيز على المرأة لاعطائها فرصا كبيرة اضافة الى الشباب خصوصا في اطار نشاط المعرفة والتحولات الرقمية، وهناك عدد من المبادرات في مختلف الدول الاعضاء وبشكل خاص في تونس التي يمكن ان نشاركها مع محيطنا الفرانكوفوني، ولذلك يمكن لتونس ان تلعب دوراً لموقعها الجغرافي القريب من اوروبا ولديها علاقات مميزة مع جل الدول الافريقية، فرغم حجم الاقتصاد التونسي الذي يصنف نسبيا صغيراً الا ان ظهورها في افريقيا كان ناجحاً ومرغوبا فيه وبالتالي فنحن نحاول خلق شراكة بيننا وبين هذه الدول لكي ننمي الاقتصاد والتبادل التجاري فيما بيننا.

المناخ المناسب

? تونس لديها شراكة مع الدول العربية ومنها الخليجية وخصوصا مع الكويت، فكيف تصف هذه العلاقة؟

? العلاقة بين تونس والكويت عبر العقود الماضية ممتازة على الجانبين السياسي والاقتصادي، فالاشقاء الكويتيون كانوا من اوائل المستثمرين في تونس من القطاع الخاص وهم جزء كبير من النسيج السياحي في تونس يرجع الفضل فيه الى مستثمرين كويتيين في اوائل السبعينيات في القرن الماضي، ونحن اليوم نعمل على خلق مناخ مناسب لجلب الاستثمارات الكويتية، فهناك تعاون ثنائي مع الحكومة الكويتية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، وهنا نوجه الشكر لهم على دعمهم الدائم لنا، حيث ان الصندوق منحنا قروضا تقدر بـ 283 مليون دينار.

جلها تصب في دعم مشاريع بنى تحتية مثل الطرق، تحلية المياه، بناء المستشفيات وقطاع الملاحة والنقل والمواصلات، وهذا مثمن لان لدينا امكانات بشرية واقتصادية قوية لكن الامكانات المالية محدودة نوعاً ما ولذلك فإن نوعية هذه الشراكة مفيدة للطرفين وانا عملت في منطقة الخليج لفترة واثمن بشكل خاص مهنية الاشقاء في الكويت في تقييمهم للاستثمارات فلديهم خبرات ومهارات كبيرة، وهذا يعطي المجال لتكثيف العلاقة مستقبلاً.

الاستثمارات غير المباشرة

? ماذا عن الاستثمارات غير المباشرة للكويت، وكيف تقيمها؟

? الاستثمارات الكويتية للقطاع الخاص كانت قوية في السبعينيات والثمانينيات وللاسف تم تراجعها في الفترة الاخيرة وهذا مفهوم، لان تونس تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة 2011 ولدينا مخاض سياسي واجتماعي، كما ان الكويت ايضا تعيش حراكا ايجابيا لانه يمكننا من الحوار فيما بيننا وتفهم مواقف بعضنا البعض وبالتالي فسوف تكون هناك مردودية لهذه العلاقات على المدى الطويل.

? ذكرتم مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية في دعمكم في مشاريع البنى التحتية، فهل هناك من مشاريع جديدة تقدمت بها تونس للصندوق لتمويلها عن طريق منحكم قروضا ميسرة؟

? نعم هناك مجموعة من المشاريع التنموية التي قدمت للصندوق خصوصا في الجانب الصحي لتجهيز مراكز الامراض السرطانية وعدة اقسام طبية في المستشفيات وكذلك تحسين شبكة مياة الشرب لان تونس تعاني من شح مائي.

لأن شمال أفريقيا تأثر بشكل كبير بالتغير المناخي، ونحن نعمل الآن مع عدة مستثمرين غربيين على تحلية المياه والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وبهذه المناسبة أوجه الدعوة للمستثمرين الكويتيين للاستثمار في هذه المشاريع وهي مربحة جداً، وأريد أن اطمئن الاشقاء في الصندوق الكويتي وأدعوهم لسرعة تنفيذ المشاريع بعدما شهدت بعض المشاريع بطئاً في التنفيذ بعد الثورة إذ قمنا بإصدار مرسوم جديد (68) يحتوي على العديد من الإجراءات لسرعة انجاز المشاريع العمومية والقطاع الخاص وشكلت لجنة برئاسة رئيس الحكومة لحل جميع الاشكالات التي يمكن ان تواجه المشاريع ووضعنا امكانية إنجاز المشروع (المفتاح في اليد) واللجوء إلى المستشارين لتسريع انجاز المشاريع وأعطينا إمكانية لبعث روح الشباب للمشاريع وأولوية اجراءات المشتريات للممولين ومنهم الصندوق لكي نسرع في نسق الاقتناءات، وبالتالي اطمأننتم بأن الاجراءات ستكون أكثر مهنية وأكثر سرعة والمتابعة للمشاريع بشكل ممنهج.

رسالة تطمين

? يقال ان رأس المال جبان، وخصوصا القطاع الخاص يبحث عن المناطق المستقرة سياسيا وأمنيا ألا تتفق معي على أن ما يحدث في تونس من صراعات سياسية قد يؤخر جلب الاستثمارات؟ وهل لديكم رسالة تطمين للمستثمرين رغم ما نسمعه من أخبار؟

? إذا كان هناك شعب يمكنه فهم الشعب التونسي بشكل واضح فهو الشعب الكويتي، فهناك بعض الاضطرابات والجدل السياسي لملفات معينة وفي وقت معين الآن البرلمان السابق حاد عن طريقه السياسي الذي اثر بشكل كبير على الاقتصاد والجوانب الاجتماعية مما اضطر الرئيس لاتخاذ اجراءات استثنائية ومحددة زمنيا واعلن عن خارطة طريق لاسترجاع المسار السياسي واحترم هذه الخطة بكل حذافيرها ومواعيد تنفيذها والموعد المقبل يوم 17 ديسمبر لانتخاب برلمان جديد وفق الدستور الجديد. إذ ان تونس في طريقها إلى الاستقرار السياسي وهي ديمقراطية ناشئة واي ديمقراطية ناشئة بالعالم تمر بمطبات وهذا أثر على ثقة المستثمرين في تونس.

نعم هناك شكوك حول كيف ستؤول الأمور لكن عندما نجد أن جميع الجنسيات من العالم تستثمر في تونس خصوصا من الجنسيات الأوروبية حيث ان هناك زيادة بـ20% من الاستثمارات الأجنبية في التسعة شهور الأولى وهناك عودة قوية للمستثمرين الأجانب وبالتالي نعتقد أن تونس في ذروة الاضطرابات لم ينقطع فيها الماء والكهرباء وجميع المرافق عملت بكامل طاقتها.

لكن الذي اثر على تونس هو جائحة كوفيد 19 فلم يكن لدينا مبالغ كافية لمجابهتها وكذلك الحرب الروسية - الأوكرانية.

ونحن الان تعودنا بتداول الحكومات والتي تنم على نضج سياسي وديمقراطية حقيقية وهناك سير للاستقرار التدريجي فهناك نظرة تفاؤلية في المستقبل بعد انتخابات 17 ديسمبر حيث ستتشكل حكومة جديدة وفق الدستور حيث ان الرئيس اظهر احترامه لجميع الوعود لحد هذه الساعة.

الدستور الجديد

? الدستور الجديد يعطي صلاحيات كبيرة للرئيس، والبعض يرى أن انتخاب برلمان جديد لن يضيف شيئاً للوضع القائم، ما رأيكم في ذلك؟

? الحكومة استغلت فترة عدم وجود برلمان لتمرير عدد كبير من القوانين التي تصب في مصلحة الاقتصاد. حيث ثم تصدير 42 إجراء في المرحلة الأولى، و48 اجراء تضمنت مرسوم 68 و17 اجراء لتغيير مناخ الاستثمار، ولو جمعت هذه الاصلاحات لنجدها أكثر من الإجراءات التي اتخذت في العقدين الماضيين.

وجميع هذه الصلاحيات كانت ثمرة حوار بين القطاع الخاص والعام لأن السائق دائما هو القطاع الخاص وليت الحكومة او وزير الاقتصاد لأنهم ادرى بالعراقيل التي يعيشونها. بمساعدة الصندوق الدولي توصلنا لأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، ونحن نعمل على اعلان حزمة جديدة من الاجراءات لتحسين مناخ الاعمال لا تقل عن 100 اجراء جديد.

ونعمل على استرجاع النمو الاقتصادي لأن النمو الاقتصادي هو الحل ونحن في طريق الاتفاق مع الصندوق الدولي لإمدادنا بالإمكانيات المالية للقيام بالإصلاحات التي تمكننا من الرجوع إلى نسق النمو، ولذلك اقول ان الرياح تغيرت حتى قبل إعلان الصندوق الدولي بتوسطهم لشرائكم الأوراق التونسية في السوق التونسية منذ سنوات، فكل الملاحظين درسوا حزمة الاصلاحات التي قامت بها الحكومة مع البنك الدولي والصندوق الدولي وجميع الممولين الذين دعمونا في هذه المرحلة الصعبة واقتنعوا بجدية هذه الاصلاحات التي بدأنا في تنفيذها والتي ستمكن تونس من استرجاع التوازنات المالية وسنصل في غضون 2024 - 2025 من المكانة التي ستمكننا من الفائض بعد سداد الديون الدولية.

قيمة الدينار

? الا يؤثر ذلك على قيمة الدينار التونسي؟

? إلى هذه الساعة الدينار التونسي متماسك رغم الصدمات الخارجية والصعوبات الاقتصادية التي مرت بها تونس اسبابها واضحة. اما صدمات استثنائية (ثورة 2011) ثم الاحداث الارهابية التي حدثت في تونس في 2015 والتي تمت السيطرة والقضاء عليها من قبل قوات الأمن وهنا أحيي قوات الأمن التي استعادت الأمن لتونس ثم جائحة كوفيد 19 وبعدها الحرب القائمة الان.

القطاع الغذائي

? سبقتني في الحديث عن هذه التحديات وماخلفت من مشاكل اقتصادية في أوروبا وتونس معروفة بإنتاجها الجيد لبعض المواد الغذائية، هل استثمرتم هذا الأمر لسد النقص الذي يعاني منه العالم في الوقت الراهن؟

? نعم هناك اهتمام خاص بالقطاع الغذائي والفلاحة كذلك الطاقة المتجددة. فتونس منتجة لمواد ذات جودة عالية مثل زيت الزيتون ونعمل على جلب مستثمرين لزيت الزيتون لأننا كنا نبيعه خاما ولكن اليوم نحن نقوم بتعليبه ووضع علامات تونسية وكذلك الدقة (التمر) التونسي ونتجه للارتقاء في المهنة لبحث بورصة للمواد الغذائية، وذلك لأننا عانينا كثيرا من الوسطاء ونريد أن نستثمر ثورة المعرفة والتعريف أكثر بالمنتوج التونسي ونعمل تأمينا لكي تصبح العلامات التونسية معروفة أكثر واقتناؤها من البورصة بشكل مباشر دون وسيط. وأريد أن انوه لموضوع ربط الشبكة الكهربائية التونسية مع الايطالية لوجود استعداد اوروبي لاقتناء الطاقة المتجددة والشمسية التونسية وهناك استثمارات ضخمة في هذا المجال.

لأن تكلفة الطاقة الشمسية اقل بأربعة أضعاف من الغاز المستورد وهذه الشبكة ستكون بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وتونس وإيطاليا وستكون فرصة لفتح استثمارات خاصة في هذا المجال.

? لكن ألا ترى معي ان هذا سيستغرق وقتاً طويلاً فهل لديكم امكانية لمواجهة النقص واستيعاب ارتفاع الطاقة عالمياً؟

? طاقاتنا محدودة، ورأينا عودة منتجات الحبوب العالمية الى أسعار معقولة أكثر، إلا أن النفط والغاز بقي في مستوى عالٍ يمثل هاجساً للمالية العمومية التونسية ولهذا السبب نحتاج إلى ترشيد المصاريف واللجوء إلى الدين الخارجي لتمويل الاستثمارات المثمرة والتي تعتمد علىالمردودية المالية وأن تكون صديقة البيئة وأن تكون لها آثار اجتماعية، وسنعرض الخطة (2023-2025) على الممولين الدوليين قريباً وذلك لاستقطاب التمويل الخارجي ونحن بحاجة إلى هذا.

تداين صحي

? ألا يمكن أن يزيد هذا التداين من ارهاق تونس ماليا؟

? هذا التداين صحي لأنه يهم مشاريع مربحة وأن تدفقاتها المستقبلية تمكننا من سداد القروض وابقاء الربحية والفائض في الداخل وتتوجب لترشيد المصاريف وتوجيه الدعم لمستحقيه وسنعمل على اصدار بطاقة تمويل وتحويل مباشر للحسابات.

? هل استفدتم من التجربة المصرية في هذا المجال؟

? نعم، رأينا تجربة مصر وإيران ولدينا استشارات مع الصندوق النقد الدولي حول هذا الموضوع، لأن هناك حساسية اجتماعية، لانه سيتم تحويل الدعم للمستحقين حاليا 20%، من الاغنياء 30% منهم يستفيدون من الدعم، وهذا غير منصف على الاطلاق. وسنوفر دعما بهذا للعائلات المحتاجة لكي تجابه التضخم الحالي، ولكي نصل إلى السعر الحقيقي للسلع وسنبدأ بالدفع التدريجي لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 سنوات، وهذا ايضاً سيمكننا من الحد من السوق السوداء، حيث ان المنتجات التونسية المدعمة وصلت إلى نيجيريا.

? لديكم علاقات مع روسيا ودول الخليج هل طلبتم دعمهم في مجال الطاقة؟

? في هذه الظروف نثمن وقوف عدد من الدول الشقيقة والصديقة معنا في هذه الأزمة وايضاً نحن نتفهم ان هناك حدودا للمساعدة، وصعوباتنا ظرفية وحتى عندما نقترض نقترض لفترة محددة ونحن ملتزمون بالسداد ولم نتخل يوماً واحداً عن سداد قروضنا، فالدعم موجود لكن ليس بالحد الكافي ونحن نعول على الاصلاحات الاقتصادية.

? التقيتم بجربة التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة، فما مجالات الاستثمار في جزيرة الاحلام كما تسمى؟

? هي بالفعل جزيرة الأحلام وطقسها جميل ووجهة تاريخية، تقليدية للسياحة، وهذا يشجع الحكومة للمزيد من الاستثمار في هذه الجزيرة الخضراء، وهناك مجموعة من المشاريع التي سنقترحها على الممولين الدوليين، وهو الطريق السريع بين جربة وتونس وبدأنا في الدراسات الفنية.

البيروقراطية

? هل هناك سهولة في دخول وخروج الأموال من تونس وماذا عن تذليل الاجراءات البيروقراطية من خلال الشباك الواحد؟

? المحددة الموجودة لتحويل العملة من الدينار إلى عملة أخرى بالنسبة للمستثمر التونسي خارج البلد قد يلاقي صعوبات لكن المستثمرين في تونس حقوقهم مضمونة 100% والتحويل حر وكذلك عند بيع استثماراتهم، والقانون يحمي المستثمرين الأجانب.

نعم هناك بعض الشكاوى حول الإجراءات البيروقراطية ونحن في حالة تطوير الإدارة التونسية من خلال الشباك الواحد ورقمنة مسار كامل للمستثمر بين مختلف الأنظمة المعلوماتية والأطراف المتداخلة في مسار الاستثمار وفي غضون اشهر من الان سنصل إلى هذا المسار، وبالتالي لا يحتاج المستثمر اللجوء إلى الادارة ولدينا مشروع ضخم مع البنك الدولي يسمى «غورتيك» لرقمنة الإدارة وسميناها «أوقات حياة» وسيكون الشباب طرفا معنا في هذا المشروع، لان لديهم دراية كاملة للعراقيل.

? هل هناك وقت محدد للانتهاء من هذا المسار؟

? ستكلف 8?5 مليارات دينار تونسي سنويا، والقرمنة مسار متواصل، واعتقد ان المحطة الاساسية هو وضع المنصة الرقمية التي سنعمل من خلالها، والمركز الوطني للمعلوماتية يعمل على هذه المنصة للتحويل الآلي لجميع البيانات بين مختلف المؤسسات والادارات، وهذا سيتم بشكل متواز بين جميع الادارات بمساعدة البنك الدولي وسنصل إليها في وقت قريب.

? بكل تأكيد بسواعد وأفكار تونسية؟

? ما تبقى منها، فللأسف، فهم مطلوبون من قبل دول كثيرة وبأسعار خيالية وهذا شكل لنا ازعاجاً رغم فخرنا بهذه النجاحات التي تحققت، وهي تمثل بالنسبة لنا تحديا كبيرا لاحتياجاتنا الداخلية الكبيرة لهذا السبب فكرنا في اعطاء تأشيرة ذكية للطلبة الأجانب الذين يدرسون في تونس للعمل فيها، واصبحنا مثل أوروبا، فالعنصر المحدد هو العنصر البشري، فلدينا برامج كثيرة للرقمنة والتي تسير ببطء لاننا لم نجد المهندسين الكافين رغم ان تونس انتاجها للمهندسين وللعلماء يعد من الدول الـ 5 في العالم.

تسهيلات المستثمرين

? بالنسبة لقانون الاستثمار ما التسهيلات التي تقدم للمستثمر وتحفزهم على الاستثمار في تونس؟

? الهدف من تعديل قانون الاستثمار هو الانتقال تدريجيا من الاقتصاد المبني على الكلفة المخفضة لليد العاملة للاقتصاد المبني على الذكاء، فتونس وجهة معروفة، وسنوجه التشجيع للاستثمار في اقتصاد المعرفة، وخلقنا آليات لنشر بحوث ودراسات عن الاقتصاد التونسي في الجامعات، ولدينا صناعات صيدلية محلية وقطاعات السيارات فنحن من كبار المزودين لمصانع السيارات في أوروبا وكذلك لقطع غيارات الطائرات الايرباص والبوينغ، وهناك مهندسون تونسيون يعملون مع شركات أوروبية في تونس في صناعة السيارات الآلية. وسنبسط هذه القوانين ونقلل من حجمها، ونسعى لإحداث نمو اقتصادي من خلال الريادة والاستثمار.

إعفاءات الضرائب

? ما يهم المستثمر الأجنبي هو تقديم اعفاءات مثلا من الضرائب فهل لديكم هذا التوقع؟

? عندما تتحدث مع المستثمر الأجنبي حول تقريب للمعايير، يكون الترتيب الأول هو العنصر البشري حيث يجدون في تونس المهارات العالية وبكلفة معقولة، ولم تتلق أي اشكاليات حول المعايير المادية لان هذه الشركات كبيرة، فالعنصر الاساسي للمنافسة هو العنصر البشري.

? كلمة أخيرة؟

? أقول للمستثمرين الكويتيين إننا بلد صديق وشقيق لكم وانا احترمكم كثيرا لمهنيتكم الكبيرة ولدينا تقاليد مشتركة تجمعنا، ونحن نرحب بكم وسنوفر لكم الظروف الملائمة لانجاح مشاريعكم، ثقوا بتونس.

