مخيم الحساوية.. تقارب وتعارف وتبادل للمحبة

وطن النهار

أقام مخيم الحساوية، حفل عشاء على شرف الضيوف من دول الخليج، بحضور كثيف من الرواد والمواطنين والنواب وبعض الشخصيات.وألقى المحامي اسماعيل المسري كلمة، قال فيها: ارحب بكم جميعا نيابة عن المساهمين الداعمين «وحدتنا بجمعتنا2»، مؤكدا أنه بعد نجاح وحدتنا بجمعتنا الاولى العام الماضي، ارتأينا الاستمرار كما اليوم بالتعاون بين التجمعات والدواوين لاقامة الانشطة الثقافية والرياضية والسياحية فيما بيننا مشتركين يدا واحدة.

وأشار المسري إلى ان الهدف من إقامة الحفل بمخيم الحساوية الذي يعتبر مخيما للجميع من دون استثناء، للتقارب والتعارف وتبادل المحبة الصادقة بين أبنائنا ابناء الكويت الحبيبة بكل طوائفها وبالأخص الطائفة الاحسائية الذين كان لهم دور كبير في بناء وطننا الغالي الكويت.

وأعرب عن ترحيبه بالضيوف من الدول الشقيقة السعودية ونقول مبروكين الفوز بالمباراة الاولى وان شاء الله الى النهائي، ومن سلطنة عمان ومن مملكة البحرين، مضيفا: «كما نرحب بكل من شرفنا بالحضور النائب ماجد المطيري والنائب هاني شمس.

وأضاف: «لن انسى الشكر والامتنان للاخ احمد القطان ونواف القطان بتقديم مخيمهم لنا اليوم والمتابعة المستمرة لكل ما ترونه اليوم لتحقيق الاهداف ونجاح فعاليتنا اليوم فشكرا لهم، والشكر موصول لجريدة «النهار» و«النهار» الالكترونية لتغطية هذا الحفل.

ولفت إلى ان التنظيم جاء بمساهمة رئيس مجلس ادارة الابن البار ومبرة نفيسة الخيرية ابراهيم البغلي، والسيد جواد بوخمسين، وراضي القطان، والنائب السابق أحمد الحمد، ورئيس مجلس الادارة واعضاء تجمع تواصل، وديوان الجدي السالمية مرتضى الجدي، وديوان أمير القطان، وديوان الابراهيم، وديوان الحساوية، واسماعيل صالح المسري وأعضاء الديوان، كما لا ننسى المنسق العام لتجمع الدواوين ايضا المساهم معنا صباح آل محمد علي.

