الكويت في 2040.. 7 ملايين نسمة

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أعلنت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي بالمجلس البلدي شريفة الشلفان ان المخطط الهيكلي الرابع يتكون من ثلاث مناطق حضرية تغطي بمجملها نحو 7 ملايين نسمة في عام 2040 سيكون 6 ملايين نسمة في المناطق السكنية ومليون آخر في المناطق الزراعية والصناعية والسياحية.

وأضافت الشلفان في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع اللجنة امس ان المنطقة الحضرية ستشمل المركز المالي والتجاري للدولة بالاضافة إلى قطاع التجزئة ومناطق سياحية.

وقالت: ان المخطط يتكون من 3 مناطق حضرية اولاها عبارة عن توسيع المنطقة الحضرية الحالية التي تغطي نحو ستة ملايين نسمة في سنة 2040 وتشمل المركز المالي والتجاري للدولة بالاضافة إلى قطاع التجزئة والمناطق السياحية.

وأضافت: ان المنطقة الثانية هي المنطقة الحضرية الشمالية التي تعد منطقة اقتصادية عالمية بالاضافة إلى مناطق تشمل اراضي للزراعة وأخرى للسياحة البحرية وتغطي نحو نصف مليون نسمة.

وذكرت ان المنطقة الثالثة هي المنطقة الحضرية الجنوبية متمثلة في القطاع النفطي بالاضافة إلى مناطق زراعية ومناطق للسياحة البحرية وتغطي نحو نصف مليون نسمة مضيفة ان المخطط يتضمن ايضا المنطقة الغربية التي تتمثل مهمتها في قيادة قطاع الغذاء والطاقة المتجددة.

وأعربت عن املها بأن يرى المخطط الهيكلي الرابع للبلاد النور في اقرب وقت ليسهم في تحقيق الخطة الانمائية للكويت وتطلعاتها لتعزيز برامج التنمية المستدامة ورفع مستوى جودة حياة السكان ودعم القطاع الخاص وتحسين موقع الكويت الاقليمي والعالمي.

وذكرت ان الجهاز التنفيذي للبلدية عرض للمرة الأولى على المجلس البلدي ملخصا عاما للمخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040 ليبدي اعضاء المجلس ملاحظاتهم عليه وآراءهم حول ما يتضمنه تمهيدا لاصداره بمرسوم.

وتابعت ان المجلس اطلع فقط على ملخص عام لهذا المخطط ولم يعرض عليه المخطط الكلي بما يحويه من تفاصيل وخرائط ومخططات وبيانات ومعلومات حتى يستطيع دراسته بصورة اجمالية ووضع الملاحظات النهائية عليه.

وقالت انه نظرا لأهمية المخطط الهيكلي العام للدولة ولارتباطه بتنفيذ خطط الدولة المستقبلية ولأن قرارات المجلس المقبلة ستستند إليه فقد تم انشاء لجنة مؤقتة في المجلس البلدي الحالي لدراسته ووضع الملاحظات عليه.

وأوضحت ان اللجنة مكونة من سبعة اعضاء من المجلس البلدي تضم عددا من الأكاديميين والمهندسين والمعماريين من ذوي الخبرة من القطاعين الخاص والعام.

وأكدت اهمية المخطط الهيكلي في وضع تصور للكثافات السكانية المستقبلية وتوقعات عدد العمال وعلاقة اماكن العمل بالسكن وأساليب النقل من خاص وجماعي وعام للربط بينهم.

وأضافت: إن الاهمية تأتي من وضع مفاهيم وسبل تخطيط جديدة ومنها نظم بناء ولوائح تخطيطية لادخال مفاهيم التخطيط الحضري العصرية بما يشمل على سبيل المثال استعمالات مختلطة للأراضي وتحسين مستوى المساحات العامة في المدينة وتوفير بيئة مهيأة للمشاة.

وأشارت إلى ان المخطط الهيكلي الرابع يتضمن توصيات وسياسات للتنفيذ خلال خطط زمنية لتنفيذ المشاريع المرتبطة به وهي مدعمة بنظم المعلومات الجغرافية مضيفة ان اولوية المجلس هي دعم التنمية الحضرية في البلاد.