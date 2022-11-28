أحمد المشعل: تلافي التأخير في «المطار الجديد»

الأولى

شدّد رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ احمد المشعل على أهمية مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي واصفاً اياه بالحيوي وداعياً إلى تلافي التأخير الحاصل في المشروع.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها امس لموقع المشروع حيث عقد اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات البرنامج الزمني لمشروع مبنى الركاب الجديد ومشروع المباني الخدمية والطرق المؤدية اليه ومواقف السيارات حزمة رقم (2) من خلال عرض مرئي قدمه القائمون على المشروع.

وأشار إلى ان جهاز متابعة الأداء الحكومي على استعداد لتذليل اي صعوبات أو معوقات امام المشاريع الحكومية.

