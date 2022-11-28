المغرب يقترب من التأهل.. وكوستاريكا أنعشت آمالها

الأولى

خطا المغرب خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، بتغلبه على بلجيكا 2-0 في اللقاء الذي جمعهما أمس على ستاد الثمامة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة. سجل للمغرب عبدالحميد صابري (73) وزكريا بوخلال (90+2) ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وتنتظره مباراة أمام كندا في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة، فيما تجمد رصيد بلجيكا عند 3 نقاط من فوزها على كندا 1 - 0 في الجولة الافتتاحية. وقدم «أسود الأطلس» أداءً قوياً تفوقوا فيه على نجوم المنتخب البلجيكي واقتنصوا 3 نقاط ثمينة عززت حظوظهم في التأهل إلى الدور الثاني للمرة الثانية في التاريخ بعد الأولى في مونديال المكسيك 1986.

وضمن منافسات المجموعة الخامسة، حققت كوستاريكا فوزاً صعباً على اليابان 1 - 0 على ستاد أحمد بن علي أمس. وسجل كيشر فولر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81. وعوّضت كوستاريكا خسارتها الفادحة أمام إسبانيا بسباعية نظيفة في الجولة الأولى، في حين فشل المنتخب الياباني في تحقيق فوزه الثاني في البطولة بعد أول مدو ضد ألمانيا 2-1.

وعقب أدائه الرائع في مستهل حملته نحو استعادة اللقب الغائب عنه منذ 20 عاماً، يطمح منتخب البرازيل في التقدم خطوة أخرى نحو بلوغ الدور ثمن النهائي عندما يواجه منتخب سويسرا اليوم على ملعب «974»، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة والتي تشهد لقاء آخر يجمع صربيا مع الكاميرون.

واستهل منتخب البرازيل مشواره في المجموعة على أفضل وجه، عقب فوزه 2-0 على منتخب صربيا، ليحصد أول 3 نقاط في مسيرته، ويتصدر جدول ترتيب المجموعة، بفارق هدف أمام سويسرا، التي تغلبت 1-0 على الكاميرون في الجولة الأولى أيضا.

ويتطلع منتخب البرتغال لحجز مقعده مبكراً في ثمن النهائي حينما يواجه منتخب أوروغواي، اليوم على ملعب لوسيل ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة، كما يلعب في المجموعة ذاتها كوريا الجنوبية مع غانا.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعدما استهل مشواره بفوز مثير 3-2 على منتخب غانا، في المقابل، يتقاسم منتخب أوروغواي المركز الثاني مع منتخب كوريا الجنوبية برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما دون أهداف في الجولة الأولى