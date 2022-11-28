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حبس مواطن امتنع عن استخراج مستندات رسمية لابنه

مشعل عبدالله
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الإثنين 28 نوفمبر 2022

قضت محكمة الجنح بحبس «أب» لمدة 3 اشهر وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ واحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية، وذلك لامتناعه عن استخراج مستندات رسمية لابنه. وحضرت دفاع ام الطفل، المحامية حوراء الحبيب امام المحكمة وترافعت شفاهة، واستندت إلى قانون حماية الطفل الذي يوجب على ابيه ان يكون لديه المستندات الخاصة به ويسجله في جهات الدولة ويصدر له الأوراق الرسمية الخاصة به من بطاقة مدنية وجواز سفر وغيرهما. وأكدت الحبيب ان هذا الحكم يأتي انطلاقاً من توجه الكويت نحو حماية الطفل وحماية حقوقه، وبالتالي فان اي تعسف في استخراج المستندات الرسمية للابن يعتبر أمرا مجرماً، فلا يجوز عدم تسجيل الطفل وعرقلة احقية الأم في اصدار حكم الحضانة واستخراج الحكم بولايتها من خلال المستندات الرسمية.


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