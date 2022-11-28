الكويت الأولى خليجياً بـ«السمنة» و«السكري»

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كشف استشاري الغدد الصماء والسكر ورئيس رابطة السكر الكويتية د. وليد الضاحي ان نسب السكري في الكويت تصل إلى 25?5 % عند الكبار بحسب تقرير فيدرالية السكر العالمية.

واوضح في تصريح صحافي على هامش الاحتفال بالذكرى المئوية لاكتشاف الأنسولين الذي اقيم بمجمع 360 ان هذه اعلى اصابة بين دول الخليج، لافتا إلى ان نسبة الاصابة بالسمنة وقلة الحركة في الكويت تعتبر الأعلى في منطقة الخليج ايضا.

وقال ان النسب المرتفعة للسكري من النوع الثاني مرتبطة بعدة امور منها العامل الوراثي وكذلك نمط الحياة، مشيرا إلى ان نمط الحياة الصحي يتمثل في الحركة والتغذية الصحية.

وتابع ان اطفالنا اليوم لا يتحركون ويقضون اوقاتهم على الشاشات والأجهزة الحديثة، داعيا الدولة إلى توفير متنفسات جيدة للحركة وتشجيع الرياضة منذ الصغر.

وشدد على ان الرياضة شيء مهم جدا ولا بد من تنشئة الأطفال على انها شيء اساسي وليست مضيعة للوقت، مؤكدا ان ممارسة الرياضة بشكل مستمر وليس متقطعا هي مفتاح الصحة.

ودعا الضاحي إلى الابتعاد عن اكل السكريات والمشروبات عالية السكر والحلويات والشيكولاته والمعجنات مبينا انها تحتوي على كمية عالية من الكربوهيدرات.