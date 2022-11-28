الإثنين 28 نوفمبر 2022 ,5 جمادى الأولى 1444
رقم العدد:
4329
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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خلق منطقة تجارية بين الكويت والعراق... قرار إستراتيجي صائب... وأول الغيث... منطقة!
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