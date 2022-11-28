مسارات الإصلاح الاقتصادي.. رهن التساؤلات!

الأولى

كشفت اللجنة المالية البرلمانية عن توجهها إلى تطوير عملها عبر السعي إلى وجود مشاركة شعبية في بحث القوانين التي تختص بنظرها من منطلق ان الشعب مصدر السلطات.

واوضح رئيس اللجنة النائب شعيب المويزري انها سوف تقوم باستدعاء مجموعة من المختصين لدراسة كل ما يتعلق بأحوال الدولة المالية ومعرفة الدخل الحقيقي واسباب سوء الادارة، ووضع معالجات تضمن ادارة اموال الدولة بشكل صحيح وعدم استمرار نهج الهدر الحالي.

وأوضح ان الدعوة ستكون معلنة للمختصين الذين سيتم تكليفهم باقتراح الحلول وطرح رؤيتهم كممثلين للشعب خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة.

وبشأن قضية القروض قال المويزري ان هناك ما يقارب نصف مليون مواطن مدينون، وزاد: للأسف فان الحكومات السابق اخطأت باصدار قانون المعسرين الذي تسبب في تدمير المواطن ولم يكن حلا له، بل كان حلا للطرف الذي قدم القروض وفرض الفوائد الفاحشة ولذلك ستستدعي اللجنة اصحاب القروض والمختصين في معالجات الاقتصاد وفي ادارة موارد الدولة لبحث الموضوع من مختلف الجوانب.

وبشأن مسارات الاصلاح الاقتصادي المطلوبة خلال المرحلة المقبلة اكد ان المسار الأول هو ضرورة الحفاظ على المال العام وعدم السماح باستمرار نهبه سواء من خلال المناقصات التي يتم تضخيم مبالغها بشكل غير طبيعي أو بانشاء هيئات ليست لها جدوى مثل هيئة الطرق التي تزيد العبء على المال العام.

وأضاف ان المسار الآخر هو توجيه الاستثمار إلى الداخل، لافتاً إلى ان صندوق احتياطي الأجيال به 750 مليار دينار وأكثر لكنه لا يستغل ولو جزء بسيط منه لتنمية الدولة بينما المفروض ان تستفيد منه الدولة في مشروعات وخطط التنمية ويستفيد منها الشعب.

وتابع المويزري: ان المسار الثالث للاصلاح هو ضرورة وجود برنامج عمل محدد، مشيرا إلى ان الاقتصاد ركيزة اساسية في اي دولة واذا كان متضرراً فإنه يؤثر بشكل مباشر على كيان الدولة.