«الكاراكال» و«اليوروفايتر» و«قرعة الجيش».. لجان تحقيق

الأولى

أضيف إلى جدول اعمال جلسة مجلس الامة ليوم غد طلبان لتشكيل لجنتي تحقيق الأولى بشأن عقدي طائرتي «الكاراكال» و«اليوروفايتر» مكونة من ثلاثة اعضاء لمدة ثلاثة شهور وهو موقع من 21 نائبا، والآخرى للتحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في القرعة النهائية لدفعة ضباط الجيش، وتتكون من خمسة اعضاء لمدة شهر وهو موقع من 27 نائباً.

كما ادرجت على جلسة الغد رسالة للنائب جنان بوشهري تطلب فيها تكليف اللجنة التشريعية والقانونية دراسة اسباب تأخر البت في الطعون لدى محكمة التمييز، وحصر القضايا المتعطلة لديها وخصوصا ذات الصلة بأملاك الدولة والمشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية واعداد التوصيات اللازمة في هذا الامر، مشيرة إلى ان المعلومات المتاحة لديها تشير إلى وجود قرابة 50 ألف طعن متعطلة في محكمة التمييز ما يترتب عليها تعطيل اعمال المؤسسة التنفيذية الادارية والمالية ومشاريعها.