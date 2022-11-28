مهدي لـ«النهار»: المشاريع التنموية في 2023 نوعية

مال وأعمال

اكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي ان تحديات تنفيذ المشاريع التنموية في الكويت تقارب 450 تحدياً معظمها ادارية داخلية داخل الجهة او الهيئة المنفذة للمشروع او مع الجهات الحكومية الاخرى.

وقال د. خالد مهدي في تصريح خاص لـ«النهار» ان عام 2023 سيشهد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية التطويرية والنوعية وليست انشائية وذلك بعد تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية التي كانت تحتاجها البنية التحتية في الكويت، مشيرا الى ان الفترة الباقية من عام 2022 ستشهد تسليم عدد قليل من المشاريع في اطار الخطة الموضوعة للتنفيذ.

وشدد د. خالد مهدي على ان دولة الكويت رغم كل التحديات التي مرت بها خلال الفترة السابقة مع الجائحة الا ان معدلات تنفيذ المشاريع في الكويت كانت الافضل بين الدول ذات الظروف المماثلة للبلاد، موضحا انه رغم ذلك فإن عملية التنفيذ للمشاريع التنموية مازالت دون الطموح.

واضاف انه لايمكن الضغط اكثر من ذلك على الجهات المنفذة فتؤدي الى التأخير في التنفيذ وذلك لان كثرة الضغط على المشاريع تؤدي الى توقفها خاصة في ظل تعدد الجهات الرقابية في البلاد.

واكد د. خالد مهدي ان ديوان المحاسبة يحاسب الجهات الحكومية التي تنفذ المشاريع التابعة لها وفقا للتقارير التي تعدها امانة التخطيط التي تعطي صورة شاملة ومتكاملة وحقيقية لوضع آليات تنفيذ المشاريع.

وحول وجود صفر في تنفيذ بعض الجهات والمؤسسات الحكومية للمشاريع التابعة لها اوضح د. مهدي ان هذا ليس قصوراً من الجهات ولكن تعود الى امور ادارية تعطل عملية التنفيذ.

واكد ان اشكالية مشاريع خطة التنمية في الكويت تعود اولا واخيرا الى التشابك الحكومي في المؤسسات وذلك الامر يحتاح الى اعادة رسم دور الحكومة لانهاء هذا الامر خاصة انها تمارس 3 ادوار في ذات الوقت فهي تقوم ببناء السياسات و الدور التنظيمي من تنظيم ومراقبة آليات العمل واخيرا الدور التشغيلي وهذه هي المعضلة لان الدور التشغيلي لا يكون عن طريق الحكومة بل يكون عبر القطاع الخاص او شركات حكومية او الشراكة بينهما معا، موضحا ان هذا هو النمط العام للاداء الاداري وهو غير موجود في الكويت.

واختتم د. خالد مهدي تصريحه لـ«النهار» اننا في خطة التنمية أعدنا رسم دور الحكومة في الخطة وهو ما سينعكس ايجابا بتقليص عدد الجهات الحكومية المتشابهة في الاداء والعمل وسيكون هناك دمج مستقبلاً وفقا لاليات العمل.

