بهبهاني: وضع سقف للنفط الروسي كارثة اقتصادية

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أكد الخبير في الشؤون النفطية الدكتور عبدالسميع بهبهاني أن وضع سقف لسعر النفط الروسي سوف يكون كارثة على الاقتصاد العالمي وعلى بعض الدول المؤيدة والمتعاطفة مع القرار، مشددا على ان روسيا لن تتهاون في مثل تلك القضية خصوصا وان الامر الطبيعي في السوق العالمي هو تحديد أسعار السلع والمنتجات بيد البائع وليس المشتري بالإضافة لعوامل العرض والطلب في الأسواق.

وأضاف د. بهبهاني أن هناك قلقاً كبيراً لدى الدول المستهلكة للنفط حول ملف تحديد سقف الأسعار لما في ذلك من ردود أفعال قد تكون عكسية على الأسواق، منوها الى ان الكميات التي يحدد عليها سقف الأسعار تقدر بـ 1.250 مليون برميل يوميا نحو 25% من الكميات المصدره من روسيا والتي تحمل على البواخر وناقلات النفط.

وقال د. بهبهاني إن الشتاء القادم سوف يكون محدداً رئيسا لحركة أسواق النفط العالمية ومدى جدية موضوع تحديد سقف سعر النفط من عدمه، مشيراً الى ان ضجر عالمي بين الشعوب والحكومات في الدول الاوربية او المستهلكة للنفط حول توفير وسائل الطاقة.

وأوضح أن روسيا أعلنت مرارا وتكراراً انها لن تبيع النفط الى الدول التي تسعى لتطبيق قرار سقف الأسعار او حتى الدول المتعاطفة مع ذلك، لافتاً الى أن إقرار مثل ذلك قرار ليس له أي حصافة اقتصادية وعواقبه ستكون صعبة على كافة الدول.

وألمح د. بهبهاني الى أن التحالف الذي يسعى لتحديد سقف لسعر النفط الروسي وجد اعتراضا دوليا من كثير من الدول،لاسيما بعض الدول التي كونت تحالفا للوقوف ضد مثل ذلك قرار لما يمثله من تعارض كبير للتجارة العالمية في كل المنتجات والسلع ومنها النفط والغاز ومنتجات الطاقة.

من ناحية اخرى وصف، الخبير في أسواق النفط الدكتور فهد بن جمعة، في مقابلة مع «العربية»، سعي مجموعة «السبع» لوضع سقف لسعر النفط الروسي، بالخطوة ذات البعد السياسي، مشيراً إلى أنها تشكل خطراً ولها أبعاد على ميكانيزمات أسواق النفط. وأضاف أنها قد تصبح نموذجاً يطبق على دول منتجة أخرى.

وقال إن الخطوة لن تنجح لأن السقف فيه مرونة وهو أعلى من سعر بيع الخام الروسي، مضيفاً أن المشكلة قد تحدث إذا ما ارتفعت أسعار النفط إلى 100 دولار أو أكثر.

من ناحية أخرى، اعتبر بن جمعة أن ما يحدث في الصين من أهم العوامل التي تؤثر على الأسعار العالمية، لتأثيره على الطلب، في إشارة إلى سياسة «صفر كوفيد» التي تنتهجها السلطات الصينية لمكافحة تفشي الوباء.

وقال: إن السوق مرتبك ويهيمن عليه التقلبات الحادة، لذلك على أوبك+ التدخل لإعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق، عند أسعار معقولة، مضيفاً أن أي أسعار أقل من 90 دولاراً لا تعد جيدة في ظل الوضع الحالي ومستوى الاستثمارات وشح الإمدادات.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في تقليص الإنتاج من قبل أوبك+ عبر إجراء مزيد من التخفيضات، ومن ثم مراقبة السوق واتخاذ قرارات بزيادات طفيفة عند تخطي النفط لـ 100 دولار.

