أفضل 10 مدن عالمية للمغتربين

مال وأعمال

أظهرت دراسة جديدة أن العاصمة الماليزية تحتل صدارة أفضل مدن العالم للمغتربين بسبب انخفاض تكاليف الإسكان والضرائب ولم تأتِ الكويت ضمن قائمة افضل 10 مدن عالمية للمغتربين

وتصدرت العاصمة الماليزية كوالالمبور قائمة أفضل مدينة للمغتربين عالمياً، وفقاً لبحث أجراه تطبيق تعلم اللغات الأميركي Preply.

وأظهر البحث أنه يمكن للأشخاص الذين ينتقلون إلى العاصمة الماليزية إنفاق ما يعادل 1091 دولاراً في الشهر فقط للعيش في المدينة، مستفيدين من الضرائب المنخفضة وتكاليف الإسكان.

فيما تأتي مدن تبليسي في جورجيا ولشبونة عاصمة البرتغال، ودبي في الإمارات وبانكوك عاصمة تايلند، أيضاً على رأس القائمة، التي ركزت على عوامل عدة تشمل القدرة على تحمل التكاليف والاتصال بالإنترنت والسلامة ومدى صعوبة تعلم اللغة المحلية.

