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من مصفاة الزور وعن طريق قطاع التسويق العالمي بالتعاون مع «كيبك»

«البترول» باعت أول شحنة وقود طائرات


أعلنت مؤسسة البترول الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العالمي عن بيع أول شحنة من منتج وقود الطائرات من مصفاة الزور حيث يجري حاليا شحنها على متن الناقلة «باسيفيك ساره» وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).
وقالت مؤسسة البترول ان هذه الشحنة تعتبر باكورة انتاج وقود الطائرات والمطابق للمواصفات العالمية من مصفاة الزور.
ويأتي هذا الإنجاز بعد البدء بتشغيل وحدات المصفاة. وتعكف مؤسسة البترول وشركاتها التابعة على تلبية احتياجات السوق العالمي من الوقود النظيف تماشيا مع متطلبات البيئة مما سيفتح أسواقا أوروبية وعالمية واعدة والذي سيعزز تواجد المنتجات الكويتية في الأسواق العالمية والذي يؤكد المكانة الاقتصادية لدولة الكويت كمزود استراتيجي وشريك موثوق في أسواق الطاقة العالمية.


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