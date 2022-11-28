كأس العالم أنعشت سوق شركات التوصيل

مال وأعمال

يمكن لعشاق كرة القدم الذين يتابعون مباريات كأس العالم وهم جالسون على أرائكهم المريحة المساهمة في تعزيز شركات توصيل الطلبات، مثل «جست إيت تيكاواي دوت كوم» (Just Eat Takeaway.com NV) و«دليفرو» (Deliveroo Plc)، حيث يفضل الكثيرون طلب توصيل الطعام إلى منازلهم، وفقاً لمحللي «سيتي غروب».

يجب أن تدعم بطولة كأس العالم طلبات توصيل الطعام في الربع الرابع، «على الأقل في السوق البريطانية، حيث تشير الغالبية العظمى من الأشخاص إلى أنَّهم سيشاهدون معظم المباريات من المنزل، فيما تخطط نسبة مرتفعة لطلب الوجبات الجاهزة»، بحسب ما أفاد المحللون بقيادة كاثرين أونيل التي كتبت التقرير. وقالوا إنَّ الدول الأوروبية الأخرى لا بد أنَّها تشهد اتجاهات مماثلة أيضاً.

أشارت أونيل إلى استطلاع حديث أجرته «بلومبرغ إنتليجنس»، والذي أظهرت نتائجه أنَّ أكثر من ثلاثة أرباع الذين يخططون لمشاهدة بعض مباريات كأس العالم، سوف يتابعونها بشكل أساسي من منازلهم. قال حوالي 57% منهم إنَّهم سيتناولون الوجبات الجاهزة أثناء استمتاعهم بمشاهدة المباريات.

وتظهر نتائج الاستطلاع أنَّ كأس العالم قد يحفز طلبات توصيل الطعام.

