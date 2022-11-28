11.4 مليار دولار صافي ربح البنوك الخليجية

مال وأعمال

وصل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية في الربع الثالث من عام 2022 إلى مستوى قياسي جديد بلغ 11.4 مليار دولار، بنمو 19 % على أساس سنوي.

وحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، سجلت البنوك البحرينية والكويتية انخفاضاً في صافي ربح الربع الثالث بنسبة 54.3 % و5.3 % على التوالي، في حين سجلت بقية الدول أرباحاً. أما على صعيد النمو على أساس سنوي، سجلت البنوك الخليجية كافة نمواً قوياً ثنائي الرقم في الربع الثالث من العام 2022، باستثناء البنوك البحرينية التي تراجعت أرباحها وتسجيل البنوك القطرية لمعدل نمو منخفض في خانة الآحاد.

