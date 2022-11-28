«المركز» فاز بجائزة «أفضل مدير ثروات في الكويت لعام 2022»

مال وأعمال

أعلن المركز المالي الكويتي «المركز» عن حصوله على جائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في الكويت» من ويلث بريفينج (WealthBriefing)، وذلك خلال الحفل السنوي التاسع لتوزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022. وحصل فريق إدارة الثروات في «المركز» على هذا التكريم المرموق خلال الحفل الذي أقيم بفندق «العنوان دبي مول» في تاريخ 23 نوفمبر الحالي.

ويأتي حصول «المركز» على هذه الجائزة الرفيعة، عقب فوزه مؤخرا بجائزة «أفضل مؤسسة للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت» من مجلة جلوبال فاينانس للعام 2022، تأكيداً على مكانته كمؤسسة رائدة في إدارة الثروات في الكويت، وتجسيداً لتميزه وسجله الحافل في خدمة العملاء من الأفراد والشركات والمكاتب العائلية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وسعيه الدؤوب لتقديم حلول مبتكرة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء. وأشادت لجنة التحكيم بجهود «المركز» المتواصلة في توفير فريق مختص يمثل حلقة وصل بين العملاء وبين الفرص الإقليمية والعالمية في مجال الخدمات الاستثمارية.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال عبد اللطيف النصف، العضو المنتدب لإدارة الثروات وتطوير الأعمال «بالمركز»: «نسعد بانضمام «المركز» إلى نخبة المؤسسات العالمية التي فازت بجوائز «ويلث بريفينج»، الأمر الذي يعزز مكانته في قطاع الخدمات المالية في الكويت. وتعد هذه الجائزة تكريماً حقيقياً لخبرائنا الملتزمين الذين تركوا بصمة في بناء وتنمية الثروات من خلال تصميم خطط استثمارية فاعلة لعملائنا عبر رحلتهم الاستثمارية. وبهذه المناسبة، يسعدني أن أعبر عن شكري وتقديري لهم لدعمهم «المركز» على تلبية احتياجات العملاء المختلفة خلال العام السابق، والفوز بجوائز مرموقة». ويضم فريق إدارة الثروات وتطوير الأعمال كوادر مؤهلة نالت العديد من الشهادات الرفيعة، ويتمتعون في ذات الوقت بخبرات عالية يدعمها حصولهم على العديد من البرامج التدريبية العالمية. وبفضل تلك القدرات الاستثنائية، فإنهم يقدمون أفضل الحلول والخطط لتوزيع الأصول، فضلاً عن قدراتهم على اختيار الاستثمارات المناسبة التي تلبي درجة المخاطر الملائمة للعملاء، من أجل تحقيق أعلى العوائد وتوفير السيولة للعملاء. ويمتاز خبراء الاستثمار في «المركز» بمعرفتهم المتعمقة بالسوق، وعلاقاتهم الشخصية مع العملاء المبنية على الثقة، الأمر الذي يمكنهم من مواكبة التحولات والاتجاهات في الأسواق المحلية والدولية، ليقدموا لعملائهم باقة متنوعة من الفرص الاستثمارية التي يتم تصميمها خصيصا لتلبية متطلباتهم المختلفة. وإلى جانب ذلك، يولي «المركز» أهمية خاصة لتعزيز التميز والابتكار في مهمته لبناء وتنمية الثروات، وإدارة هياكل الحوكمة وآليات الانتقال المنظم لإدارة وملكيات الشركات العائلية إلى الأجيال الجديدة. وكان «المركز» قد تمكن خلال جائحة كوفيد -19، وعلى الرغم من الاضطرابات في الأسواق العالمية، من ضمان استمرارية تواصله مع العملاء وإدارة أداء الاستثمار بطريقة فاعلة وكفاءة عالية، وذلك بفضل الاستثمار في التكنولوجيا والضوابط الداخلية الصارمة.

ويعتمد أسلوب عمل «المركز» على مراحل محددة، فبعد التعرف بشكل دقيق على احتياجات العملاء وتطلعاتهم وأهدافهم، يقوم فريق من الخبراء المتخصصين بمساعدة العملاء على تحديد أهدافهم المالية، وتصميم الاستراتيجيات المناسبة لتحقيقها، وإدارة استثماراتهم وأموالهم، ومن ثم تبدأ عملية التنفيذ. وتضمن تلك الخطوات تنفيذ كل الجوانب الاستثمارية والتنظيمية وإعداد التقارير بشكل مبسط، وتنفيذ طلبات العملاء بدقة وفي الوقت المناسب. وتمكن «المركز» على مدى مسيرته التي تمتد لأكثر من 48 عاما من بناء سمعة متميزة وسجل حافل كشريك موثوق به في بناء وتنمية الثروات، وذلك عبر تلبية التطلعات المالية لعملائه، ومحافظته على النمو المستدام لعملياته رغم التقلبات المتعددة التي تشهدها الأسواق، وذلك بفضل ثقافته القائمة على الأبحاث، والإمكانات والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها فريق مديري الثروات، والذين يسعون لحماية ثروات العملاء وتنميتها. وساهمت هذه العوامل في حصول «المركز» على عشرات الجوائز المرموقة عبر تاريخه. وفي عام 2022، حصل «المركز» على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت للعام 2022» من قبل مجلة «جلوبال فاينانس»، وهي المرة الحادية عشرة التي يفوز فيها بهذه الجائزة خلال الاثني عشر عاما الماضية، كما احتل مكانة بارزة في تصنيف يوروموني للريادة في مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، والحلول الرقمية، والمسؤولية الاجتماعية.

