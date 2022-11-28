«الوطني»: التسجيل يتواصل في سباق البنك للجري

مال وأعمال

يواصل بنك الكويت الوطني استقبال المسجلين في سباق الجري المقرر أن ينطلق يوم السبت 10 ديسمبر 2022. ويستمر التسجيل على الموقع الالكتروني nbk.com/nbkrun. لجميع الراغبين بالمشاركة من عمر 15 سنة وما فوق.

وينطلق السباق من مسافتين 10 و5 كم على شارع الخليج العربي. ويبدأ في تمام 8:30 صباحاً على مسافتين: الأولى تبلغ 10كم من شاطئ بنيد القار والثانية مسافة 5 كم وتبدأ مقابل سوق شرق على أن تكون نقطة النهاية للمسافتين في حديقة شاطئ الشويخ بجانب مبنى الـ KPC.

وما زال المجال مفتوحاً أمام الراغبين بالتسجيل للمشاركة على أن يبدأ موعد استلام عدة السباق يوم الثلاثاء 6 ديسمبر ولغاية يوم الخميس 8 ديسمبر من الساعة 3 ظهراً ولغاية 9 مساء في حديقة الشهيد القاعة متعددة الاستخدامات في المرحلة الثانية.

ويكافئ السباق ثلاثة فائزين بالمراكز الثلاثة الأولى (فئتي النساء والرجال) لمسافة 10 كم بجوائز نقدية 1000 و700 و500 دينار على التوالي. وجوائز المراكز الثلاثة الأولى لمسافة 5 كم لكل من النساء والرجال كالآتي: 500 دينار، 400 دينار و 300 دينار على التوالي. كما تقدم شركة أوريدو، الشريك الاستراتيجي للسباق، للفائزين من المتسابقين اشتراكات سنوية بخطة «شامل» وساعات ابل الإصدار الجديد من ساعات آبل الجيل الثامن وأبل ووتش الترا.

كما تقدم الخطوط الجوية الكويتية 10 تذاكر سفر تشمل وجهات أوروبية وإقليميه متنوعة وجاذبة.

كما أن هناك جهات مشاركة في السباق لهذا العام وهي التي لطالما كانت شريكاً معنا في هذه المسؤولية المجتمعية المشتركة بدءاً من الشريكين الاستراتيجيين مجموعة البابطين وشركة أوريدو بالإضافة إلى الجهود الجزيلة لكل من بلدية الكويت وإدارة الإطفاء والمشروعات السياحية ووزارات: الداخلية والتجارة والصحة.

