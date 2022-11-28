«طلبات» تقدم حلولاً للإعلانات ذاتية الخدمة «AdTech»

مال وأعمال

أعلنت «طلبات» عن تقديم حلّ للإعلانات ذاتية الخدمة لشركائها في قطاع التجارة السريعة للمرة الأولى على الإطلاق، في خطوة تنسجم مع توجه المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية والتجارة السريعة وزيادة أعداد السلع الاستهلاكية سريعة التداول وتوجه الوكالات نحو المنصات التقنية مثل «طلبات» للحصول على حلول إعلانية متطورة.

وتُطلق طلبات، بالتعاون مع «سيتروس إي دي» «CitrusAD»، منصة تكنولوجيا الإعلانات العالمية، حلّ تكنولوجيا الإعلانات الخاص بها لتمنح شركاءها القدرة على التحكم والاطِّلاع الكامل على حملاتهم التسويقية، فضلاً عن المشاركة في إمكانية ترويج منتجاتهم على المنصة. ويمكن للشركاء الإعلان عن منتجاتهم في معظم أقسام التطبيق غير المخصصة للطعام، بما في ذلك «طلبات مارت» - والمتاجر المحلية والصيدليات على التطبيق.

وتعكس هذه المزايا الجديدة التزام طلبات وحرصها على تقديم أفضل حلول تكنولوجيا الإعلانات في قطاع التكنولوجيا والتجارة السريعة. وبذلك، تعتزم المنصة أن تصبح الشريك الإعلاني المفضل لشركات توزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول والوكالات التي تتطلع إلى دخول سوق التجارة السريعة والتمتع بتجربة مخصصة وشفافة توفر لهم ما يلزم لفهم وتقييم أدائهم على التطبيق.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال وسيم مكارم، النائب الأول للرئيس لشؤون التجارة السريعة لدى طلبات: «يسعدنا إطلاق حل تكنولوجيا الإعلانات الجديد، ورؤية الأثر الإيجابي الذي سوف يحدثه على القطاع. نحن نهدف إلى الارتقاء دوماً بمختلف الحلول التكنولوجية في قطاع التجارة السريعة، من أجل تزويد العملاء بتجربة أفضل على منصتنا، وتوفير الفرص التي تسمح لشركائنا بالنمو باستمرار. وستحصل العلامات التجارية، بفضل هذا الحل الجديد، على المساحة لتطوير قاعدة عملاء وفية لهم على التطبيق، بدءاً من أنشطة تعزيز الوعي بالعلامة والتطور تدريجياً لوصول مرحلة البيع النهائية».

وسيُمكن حل تكنولوجيا الإعلانات الجديد الشركاء من اختيار نماذج شراء مختلفة بما في ذلك «الكلفة بحسب مرات النقر على الإعلان»، وذلك من خلال «منصة إحصاء البيانات» ذات الخدمة الذاتية و المتوفرة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومشاهدة نتائجهم بشكل مباشر لقياس تأثير حملاتهم. و يتيح ذلك لشركاء «طلبات» متابعة مختلف نماذج الأداء وتحديد الفرص التجارية. وتُظهر البيانات الداخلية الأولية أن هذه الحلول الإعلانية يمكن أن توفر عائد استثمار يزيد عن 1000% لحملات مختارة في بعض الأسواق، مثل الكويت والمملكة العربية السعودية. وستسهم أيضاً في تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير تجربة أفضل مصممة خصيصًا لهم على المنصة.

