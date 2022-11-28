«كامكو»: صدور حكم أول درجة ضد شركة أردنية

مال وأعمال

أعلنت شركة كامكو للاستثمار صدور حكم أول درجة لصالحها في الدعوى المرفوعة من شركة تطوير العقارات (مساهمة أردنية عامة)؛ وذلك وفق بيان لبورصة. قضت محكمة أول درجة برد دعوى الطرف المدعي (شركة تطوير العقارات)، وإلزامها بالمصاريف والرسوم ذات الصلة، وبينت «كامكو» أنه سيتم تحديد الأثر المالي للدعوى على الشركة حال صدور حكم قطعي. وتتعلق الدعوة بمطالبة «تطوير العقارات» شركة بيت الاستثمار العالمي (الشركة المندمجة عن طريق الضم مع كامكو للاستثمار) بالتعويض بقيمة مقدرة لغايات الرسوم بـ200 ألف دينار أردني ما يعادل 86.5 ألف دينار كويتي تقريباً. كما تتضمن الدعوى بطلب إعادة الحال إلى ما كان عليه؛ وذلك بإبطال القرارات الاستثمارية المتعلقة بالوكالات بالاستثمار، وعقد المحفظة الاستثمارية الموقعة بين الطرف المدعي «تطوير العقارات» والطرف المدعى عليه المتمثل في شركة بيت الاستثمار العالمي.