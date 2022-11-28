«بوبيان» ينظم «مهرجان القهوة الخامس»

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تنطلق فعاليات مهرجان الكويت للقهوة الخامس THE KUWAIT COFFEE FESTIVAL الذي ينظمه بنك بوبيان بالتعاون مع شركة (مهرجان الكويت للقهوة) يومي الجمعة والسبت 2 و3 ديسمبر 2022 في حديقة الشهيد بمشاركة أكثر من 45 كافيه متخصصاً بالقهوة من المشاريع الشبابية الكويتية.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في البنك قتيبه صالح البسام يعتبر مهرجان الكويت للقهوة من أبرز الفعاليات التى ينتظرها الكثيرون نظراً لما يمثله من أهمية خاصة لدى محبي القهوة التى باتت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية إلى جانب الانتشار المتصاعد للمشاريع الكويتية الشابة التى تعمل في هذا القطاع.

وأكد البسام ان استمرار مشاركة بوبيان في تنظيم هذا الحدث للعام الخامس على التوالي جاء من منطلق النجاح الكبير الذي حققه المهرجان خلال دوراته السابقة ونظراً للاقبال المتزايد على صناعة القهوة سواء من قبل اصحاب المشاريع الصغيرة او الجمهور المتذوق لكافة انواع القهوة التى باتت الصناعة الاسرع نمواً في العالم.

ونوه إلى أن تزامن المهرجان مع مباريات كأس العالم يعطيه أجواء خاصة وانه سيتم تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة وتقديم الهدايا للجمهور وعملاء البنك لإضفاء أجواء حماسية في المهرجان.

من ناحية اخرى قال البسام ان هذا المهرجان يأتي انطلاقاً من حرص بوبيان على الاستمرار في خطته لدعم المشروعات الشبابية المبتكرة، حيث لاقى السوق الكويتي مؤخراً إقبالاً واضحاً من قبل الشباب على افتتاح المشاريع التي تتعلق بصناعة القهوة واسرارها ومستلزماتها وهو ما ساهم بشكل واضح في تغيير المفاهم التى تتعلق بالعمل الخاص وإلى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي من خلال تنويع مصادر الدخل التى تتعلق بالقطاع الخاص.

وأكد ان بوبيان لا يكل جهداً في دعم وتشجيع كافة المشاريع الشبابية لوضع الكويت ضمن قائمة اوائل الدول التى تبرز اهتمامها بمشاريع الشباب ودعمهم إلى جانب وضعها على قائمة المهرجات والفعاليات العالمية.

وحول أبرز الفعاليات والأنشطة التي ستقام قال البسام ان البنك سينظم العديد من الفعاليات لأول مرة خاصة تلك التي تتعلق بكرة القدم في ظل مواكبة المهرجان لكأس العالم مع تخصيص آلاف الجوائز للحضور.

وأضاف « لا شك أن الجميع مرحب به في هذا المهرجات الا أنه سيكون هناك مفاجآت خاصة لعملاء بنك بوبيان سيتم الإعلان عنها في وقت المهرجان مشيراً إلى أنه ومن منطلق دعم المشاريع الصغيرة فإنه سيتم تقديم آلاف الكوبونات المجانية لعملاء البنك وغيرهم تمكنهم من الحصول على قهوتهم المميزة.

الصناعة الأكثر نمواً

من جانبه قال مدير شركة الكويت للقهوة أسامة نسيبة ان مهرجان الكويت للقهوة من الفعاليات التي ينتظرها الجميع كونه يمثل الحدث الاكبر لتجمع المتخصصين في صناعة القهوة ليضع بذلك الكويت على خارطة المهرجات العالمية المختصة بالقهوة معرباً عن شكره لبنك بوبيان الذي طالما تصدى لتنظيم الفعاليات التي تهم الشباب. وأكد ان صناعة القهوة باتت واحدة من أسرع الصناعات والمهن والنشاطات الاقتصادية نموا في العالم.

رحلة وتاريخها

في سياق متصل قال البسام انه ولأول مرة سيتم إقامة ركن وجناح خاص يتم من خلاله استعراض تاريخ ورحلة القهوة عبر التاريخ لاسيما القهوة العربية المشهورة في المنطقة حيث سيتم الاستعانة بخبراء ومتخصصين في هذا المجال للقيام بالشرح للجمهور خاصة وان الجناح سيضم أجهزة ومعدات يرجع تاريخها لأكثر من 100 عام تم احضارها خصيصا للمهرجان».

