الذهب استقر محلياً عند 17.42 ديناراً للغرام

مال وأعمال

قال تقرير اقتصادي متخصص إن أسعار الذهب استقرت عند 1756 دولارا للأونصة الواحدة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بعد صدور مؤشرات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بتخفيف حدة الإجراءات التي يتخذها لمكافحة التضخم. وأضاف التقرير الصادر عن شركة (دار السبائك) أن غالبية صانعي السياسة المالية الأمريكيين يدعمون وتيرة أبطأ في رفع معدلات الفائدة فيما يرى المراقبون أن شهر ديسمبر القادم سيشهد ارتفاعا للفائدة لا يتجاوز 50 نقطة أساس مبينا أن ذلك يصب في مصلحة سعر الذهب الذي تماسك ولم ينخفض خلال الأسبوع الماضي.

ونقل التقرير عن رئيس (التخطيط الاستراتيجي) للشركة عادل الفضلي قوله إن المعدن الأصفر «حساس للغاية» تجاه الفائدة الأميركية إذ ان ارتفاعها يزيد من تكلفة الاستثمار فيه «ولكن مع أول توقف في رفع الفائدة سنرى قفزات سعرية ملحوظة وزيادة الاقبال على الذهب من قبل الصناديق الاستثمارية العالمية». وأشار إلى أن المستثمرين يتطلعون خلال الأسبوع الحالي إلى بيانات العمل الأمريكية ومنها تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من 2022 ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية وخطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إذ ستؤدي كل هذه البيانات دورا رئيسيا في التأثير على تحركات أسعار الدولار على المدى القريب وتوفير قوة دفع جديدة لأسعار الذهب.

وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 17?42 ديناراً أما عيار 22 فبلغ 15?97 ديناراً في حين بلغ سعر الفضة 264 دينارا للكيلوغرام الواحد.

