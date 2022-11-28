«stc» تنشر الوعي الصحي ضمن مسؤوليتها الاجتماعية

مال وأعمال

أطلقت شركة الاتصالات الكويتية stc، حملتها التوعوية بشأن سرطان البروستاتا وذلك تماشياً مع الشهر العالمي للتوعية الصحية للرجال في نوفمبر. و تأتي الحملة كمبادرة سنوية تنظمها stc انسجاماً مع الأهداف الأساسية لدعم الصحة التي تندرج ضمن إطار المسؤولية المجتمعية الشاملة للشركات. ونظمت stc حملة التوعية بسرطان البروستات هذا العام بالتعاون مع العديد من الشركات المحلية تماشيا مع التزام الشركة المستمر بدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت بما في ذلك MAD Recovery Center و Mubkhar و Pro Life Foods و Flare Fitness.

وأكد أحمد النويبت، إن نشر الوعي بالقضايا المهمة التي تؤثر على مجتمعنا والعالم يتماشى مع الأهداف الرئيسية التي نهدف إلى تحقيقها في إطار المسؤولية المجتمعية لدينا. لذا ركزنا هذا العام على تثقيف وإشراك موظفينا بدعم من مختلف الشركات المحلية لإلقاء الضوء على أهمية الفحص الدوري الذي يمكن أن يساعد في الكشف المبكر عن المرض.

وتتوافق أهداف هذه المبادرة مع إطار المسؤولية المجتمعية للشركات في stc ، والتي تركز بشكل أساسي على الوعي الصحي ، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبرنامجنا.

