9 مليارات دولار مبيعات «بلاك فرايدي» عبر الإنترنت في أميركا

مال وأعمال

أنفق المتسوقون الأميركيون مبلغا قياسيا يصل إلى 9.12 مليارات دولار عبر الإنترنت خلال يوم «بلاك فرايدي»، والذي انتهز فيه المستهلكون الخصومات الكبيرة لمواجهة ضغوط التضخم المرتفع. وقالت أدوبي أناليتكس، ذراع البيانات التابعة لشركة أدوبي، في تقرير، إن الإنفاق عبر الإنترنت ارتفع بنسبة 2.3 بالمئة في يوم «بلاك فرايدي»، وذلك بفضل المستهلكين الذين ترقبوا العروض في أيام التخفيضات الكبرى على المنتجات، على الرغم من أن التخفيضات بدأت في أوائل أكتوبر. وتملك أدوبي أناليتكس، التي تقيس حجم التجارة الإلكترونية من خلال تحليل المعاملات على المواقع الإلكترونية، حق الوصول إلى بيانات تشمل المشتريات من 85 بالمئة من أكبر 100 شركة بيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الولايات المتحدة. وتنبأت الشركة بأن مبيعات «بلاك فرايدي» سترتفع بنسبة ضئيلة قدرها واحد بالمئة.