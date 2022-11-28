«شيفرون» تعاود استخراج النفط في فنزويلا

مال وأعمال

أصدرت الحكومة الأميركية رخصة عامة تسمح لشركة (شيفرون) الأميركية باستئناف استخراج «الموارد الطبيعية» في فنزويلا منها النفط بعد إعلان الحكومة والمعارضة في البلاد استئناف المحادثات بالمكسيك. وذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان «أن هذا الاجراء يعكس سياسة أميركية طويلة الأمد لتخفيف محدد للعقوبات بناء على خطوات ملموسة تخفف معاناة الشعب الفنزويلي وتدعم استعادة الديمقراطية». وأوضحت الوزارة أن هذا الترخيص يسمح لشركة (شيفرون) عملاق النفط الأميركي بإجراء معاملات ضرورية بشأن التشغيل والإدارة سواء لها أو لشركة تابعة لها أو مشروعاتها المشتركة التي تشمل شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة.