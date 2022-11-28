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عربيات ودوليات

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تمديد الدعم الدولي لليمن في نزع الألغام


أعلنت الحكومة اليمنية أن الدول الأطراف الموقعة على «اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام» وافقت على تمديد تقديم الدعم لليمن في مجال نزع الألغام لمدة 5 سنوات. وقال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، أمين العقيلي، إن الموافقة جاءت خلال مؤتمر حظر الألغام المنعقد في جنيف بسويسرا بمشاركة الحكومة اليمنية، «نظرا لجهودها وإيفائها بالتزاماتها تجاه اتفاقية حظر الألغام». ودعا العقيلي الدول المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوط على جماعة الحوثيين لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في محافظات البلاد.


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