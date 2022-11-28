«الكتائب» يعيد لبنان إلى زمن الميليشيات و«الكانتونات»

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بيروت - رويترز: في ظلام شوارع بيروت الدامس، يقوم أفراد يحملون هراوات ومشاعل بتولي مهمة الأمن بأنفسهم في مبادرة يأملون أن تحافظ على أحيائهم آمنة إلا أن معارضيها يرون أنها تعيد بشكل مقلق للأذهان صورا من ماضي لبنان المضطرب.

وتمثل دوريات الحراسة الليلية التي بدأت في الظهور هذا الشهر في بعض أفضل شوارع بيروت أحدث مظاهر الأزمة التي يعيشها لبنان منذ انهيار اقتصاده عام 2019 والتي تسببت في إصابة معظم قطاعاته بحالة من الشلل وقادت لارتفاع هائل في معدلات الفقر فيما شكل أسوأ صدمة منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة من 1975 إلى 1990. وبالنسبة لمؤيدي الفكرة التي أطلقها السياسي المسيحي نديم الجميل، وتنظمها جمعية «الأشرفية 2020» الاجتماعية التي سبق أن أسسها، يوفر انتشار هؤلاء الأفراد في حي الأشرفية بالمدينة الطمأنينة للسكان الذين يخشون وقوع جرائم.

أما معارضوها فيرون أن ظهورهم يستدعي مقارنات مع الحرب الأهلية، عندما انهارت الدولة وسيطرت ميليشيات على الشوارع وانقسمت بيروت إلى مناطق منعزلة (كانتونات). وعبر رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عن قلقه من أن يدفع هذا آخرين لأن يحذوا حذوههم.

وقوبلت الانتقادات برفض من الجميل النائب عن حزب الكتائب، الذي قاد والده بشير الميليشيا المسيحية الرئيسية في الحرب الأهلية حتى اغتياله عام 1982 بعد انتخابه رئيسا. وقال «مانا ميليشيا، نحن اليوم مانا مسلحين ولا عندنا صواريخ ولا عندنا مسيرات ولا عندنا كل العتاد اللي بيحكوا عنه»، في إشارة إلى حزب الله.

وتابع بعد أن وصف الدولة بأنها «غائبة» قائلا «المشكلة الكبيرة اللي اليوم عم بنعاني منها ببيروت وبكل لبنان إن ما في كهربا ما في أمن ما في إحساس بالاطمئنان وشوارع كلها مطفية».

وأضاف «لو هما قاموا بالواجب تبعهن وضووا الشوارع ما كنا مضطرين نحنا نضوي الشوارع، لو هما كانوا موجودين وما خلوا البلد ينهار ما كنا نحن مضطرين نيجي نقف في الشوارع ونطمن أهالينا».

وأشار إلى أن المبادرة، التي تضم حاليا 98 فردا، انطلقت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتهدف إلى مساندة عملها، مضيفا أن قوات الأمن تعاني من نقص في عدد أفرادها بسبب الأزمة. وتعرضت الأجهزة الأمنية اللبنانية، شأنها شأن باقي مناحي الدولة، لضربة شديدة بسبب انهيار قيمة العملة بنسبة 95 بالمئة الأمر الذي قلص قيمة الأجور التي يتقاضاها الجنود وأفراد الشرطة.

ولم يرد متحدث باسم قوى الأمن الداخلي على طلب للتعليق. وأدت الأزمة إلى ارتفاع حاد في الجرائم، بما في ذلك السطو المسلح وسرقة السيارات وخطف حقائب اليد وسرقة كابلات الإنترنت والهواتف.

ويقول قائد الجيش العماد جوزاف عون إن الجيش، العمود الفقري لحفظ السلم الأهلي في لبنان، قادر على حفظ النظام. وأضاف «الوضع الأمني ممسوك، وحماية لبنان مسؤوليتنا. لم نقبل سابقا أي مساس بالأمن والاستقرار ولن نقبل به اليوم». وقال رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت جمال عيتاني إنه علم بالمبادرة من الأخبار وعبر عن قلقه من أن تؤدي إلى توتر.

وقال لرويترز «نحنا تفاجأنا.. سمعنا بالإعلام... خوفي إنه ها المبادرة.. تتطور ويصير لا سمح الله أحداث بين حزب وحزب.. يكمشوا (يقبضوا على) حرامي من حزب أو يتدخلوا الناس بسلاح، ساعتها بتفلت الأمور من إيدون وبتفلت الأمور بمنطقة بيروت». وتابع قائلا «وتخوفي التاني إن مناطق تانية تيجي تطالب بنفس الشي، وساعتها كل منطقة بدوا يصير عندها مجموعة لإلها عم بتدير الأمن بالمنطقة». وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيغي للشرق الأوسط إن المبادرة نموذج واضح لتنظيم الأمن محليا تحت مظلة سياسية، مشيرا إلى أن هذا الاتجاه سبق أن ظهر في وقت سابق من الأزمة ويتكشف مستترا في مجالات أخرى.

وتابع أن الأمن، مثله مثل الكهرباء، سيتحول بشكل متزايد لأمر يتمتع به فقط من يستطيعون تحمل تكلفته.

ويقول الجميل إن التمويل يأتي من مانحين محليين، فيما تقوم شركة أمنية بتولي التنظيم اللوجستي. ويحصل الأفراد المشاركون على 200 دولار شهريا مقابل وردية عمل من ست ساعات، وهو دخل يحتاج إليه كثيرون. وتوقع أن تتوسع الفكرة. إلا أن النائب بولا يعقوبيان وصفت الأمر بأنه قصر نظر وتساءلت إن كانت البلاد قد عادت لزمن الميليشيات. وأضافت أن البلد يتفكك ويتداعى وأن هذا من الأمور التي ستسهم في انهياره.

