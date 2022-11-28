«الليكود» الإسرائيلي يهاجم قطر: «دولة عدوة بامتياز»

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: غرد نائب في الكنيست الإسرائيلي، من حزب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتانياهو، عن قطر، معتبرا أنها «دولة عدوة بامتياز». وقال عميحاي شيكلي من حزب «الليكود» في تغريدة في حسابه على تويتر باللغتين العبرية والعربية: «قطر هي دولة إسلامية دكتاتورية متطرفة معادية للسامية حتى النخاع قمعية تقمع حقوق الإنسان». وتابع شيكلي، قوله إن «قطر هي الوجه السني لإيران وهي الممولة الرئيسية لحماس الإرهابية والإخوان المسلمين ومنظمات إرهابية أخرى». ومضى، بقوله: «لا تتوقعوا أي شيء من هذه الدويلة لا ينفع أن تخيب آمالكم منها هذه هي دولة عدوة بامتياز».

ولم يذكر عضو الكنيست السبب وراء مزاعمه حول قطر، لكن تعليقات متابعيه، كان معظمها حول تعامل الجمهور العربي في كأس العالم مع المراسلين الإسرائيليين الذين يغطون المونديال.

وكان مراسلون إسرائيليون يقومون بتغطية فعاليات كأس العالم في قطر 2022، اشتكوا من إحجام مواطنين عرب عن إجراء مقابلات معهم بعد معرفة هويتهم. وأظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل.

وفي أكثر من مناسبة، أكدت قطر احترامها «لحالة التنوع الثقافي لجمهور المونديال في إطار حرصها على تكريس قيم السلم الاجتماعي واحترام وقبول الآخر».

