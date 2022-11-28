واشنطن تنشد وساطة عُمانية لتحرير رهائن في سورية

عربيات ودوليات

ذكر موقع «إنتلجنس أونلاين» الفرنسي، أن الولايات المتحدة تأمل أن تتدخل سلطنة عُمان للوساطة في محادثات الرهائن الأميركية في سورية. وقال الموقع المتخصص بالمعلومات الاستخباراتية، إن «الولايات المتحدة وسلطنة عمان تكثفان تعاونهما الثنائي في مختلف المجالات، وتأمل واشنطن أن تتمكن عمان من المساعدة في إطلاق سراح الرهائن الأميركيين في سورية». وأضاف أن الولايات المتحدة طلبت من سلطنة عُمان التوسط في محادثات الرهائن الأميركيين المحتجزين في سورية، مشيراً إلى أن «ذلك جاء بعد أن تراجعت ثقة الولايات المتحدة بمسؤول لبناني كان يتولى الدور الرئيسي في الوساطة بين سورية وواشنطن بشأن هذه القضية».