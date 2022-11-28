الصين.. احتجاجات غير مسبوقة ضد قيود «كورونا»

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بكين - الوكالات: تشهد عدة مدن صينية، تظاهرات، احتجاجا على إجراءات الإغلاق الصارمة التي تطبقها السلطات في إطار سياسة «صفر كوفيد» في البلاد منذ نحو ثلاث سنوات، كما شارك مئات الطلاب من جامعة تسينغهوا المرموقة في بكين بالاحتجاجات.

وتفجرت الاحتجاجات في مدينة شنغهاي أمس، مع قيام سكان في عدد من المدن الصينية، والذين أثار غضب كثيرين منهم حريق أسفر عن سقوط قتلى في أقصى غرب البلاد، بالمطالبة بالتراجع عن قيود مكافحة كورونا الشديدة.

وأثار حريق أسفر عن مقتل عشرة أشخاص، الخميس، في مبنى شاهق في «أورومتشي»، عاصمة منطقة شينجيانغ، غضبا عاما واسع النطاق، واشتعلت الاحتجاجات في شنغهاي، في الوقت الذي تكهن فيه العديد من مستخدمي الإنترنت أن السكان لم يتمكنوا من الهروب في الوقت المناسب لأن المبنى كان مغلقا جزئيا وهو ما نفاه المسؤولون.

وقال شاهد عيان لأسوشيتد برس إن شرطة شانغهاي استخدمت رذاذ الفلفل للتصدي لنحو 300 متظاهر تجمعوا حدادا على مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في حريق أورومتشي. وبعد الحريق ونفي السلطات أن إجراءات مكافحة كورونا أعاقت هروب الناس وعمليات الإنقاذ، ظهرت موجة من العصيان المدني لم يسبق لها مثيل في بر الصين الرئيس منذ أن تولى، شي جين بينغ، السلطة قبل عشر سنوات.

وظهر في تسجيل فيديو تم تداوله بشكل واسع على الإنترنت متظاهرون وسط شنغهاي، وهم يرددون هتافات تطالب الرئيس شي جين بينغ بـ»الاستقالة» وتهاجم الحزب الشيوعي الصيني، في تعبير نادر عن عداء للرئيس والنظام في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وتثير السياسة الصارمة لمكافحة وباء كورونا استياء متزايدا في الصين.

وعلى الرغم من اللقاحات العديدة المتاحة وخلافا للدول الأخرى في العالم، ما زالت الصين تفرض إجراءات عزل فور ظهور إصابات بما فيها حجر على الذين تثبت إصابتهم بالمرض في مراكز، واختبارات «بي سي آر» شبه يومية للدخول إلى الأماكن العامة.

وتدافع الصين عن سياسة الرئيس شي جين بينغ الخاصة بـ»صفر كوفيد» قائلة إن هدفها إنقاذ الأرواح، كما أنها ضرورية لعدم الضغط على نظام الرعاية الصحية.

وتعهد المسؤولون بالاستمرار في انتهاج هذه السياسة على الرغم من المعارضة الشعبية المتصاعدة وتزايد الخسائر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتواجه الصين زيادة في الإصابات التي أدت إلى عمليات إغلاق وقيود أخرى في عدة مدن بجميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي يحاول فيه معظم العالم التعايش مع فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن عدد الإصابات بالصين يعتبر منخفضا طبقا للمعايير العالمية، فقد سجلت الإصابات في الصين مستويات قياسية لأيام مع إعلان السلطات الصحية، أمس، تسجيل ما يقرب من 40 ألف إصابة، السبت.

