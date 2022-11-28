تعديل الصورة!

عربيات ودوليات

إذا كان الشأن العام لكوريا الشمالية يعد صندوقا من الأسرار محكم الغلق، فإن الشأن الخاص المتعلق بحياة زعيم البلاد يعد سر الأسرار، لا يظهر منه إلا ما تريده الزعامة الكورية الشمالية، ويحمل في الغالب رسائل مشفرة، محملة بالرموز، ما يفتح الباب واسعا للاستنتاجات والتفسيرات والترجيحات.

فللمرة الثانية خلال أيام قليلة ظهر كيم جونغ أون برفقة ابنته الثانية -التي يصفها إعلام بلاده بأنها الابنة المحببة للزعيم- في فعالية رسمية.

وبعد أن كشف النقاب عن ابنته لأول مرة في منصة إطلاق صاروخ هواسونغ الباليستي العابر للقارات في 19 نوفمبر الحالي، ظهرت مرة أخرى في فعالية التقاط الصور التذكارية مع المساهمين في إطلاق الصاروخ. وظهر كيم جونغ أون مرتديا معطفا جلديا أسود، وممسكا بيد ابنته بلطف. وكانت الطفلة تصفق للرد عمن يرحب بهما، لتظهر في صورة ابنة الحاكم الأعلى في البلاد. وتوقع خبراء أن ابنة كيم ستشارك في مزيد من الفعاليات بصورة معلنة في المستقبل، من ضمن مساعي كوريا الشمالية لتعديل صورة كيم جونغ أون المعروف بحماسه للتسلح من خلال ظهور ابنته معه.

